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BİK Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli’nin acı günü

Basın İlan Kurumu  Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli'nin annesi Makbule Yürekli memleketi Malatya'da vefat etti.
BİK Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli’nin acı günü

Basın İlan Kurumu Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli'nin annesi Makbule Yürekli memleketi Malatya'da vefat etti. Yürekli’nin cenazesi Malatya’da pandemi kurallarına uygun olarak defnedilecek.

Edinilen bilgilere göre Kovid-19 virüsüne yakalanan Basın İlan Kurumu Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli'nin annesi Makbule Yürekli’nin durumu ağırlaşınca Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Bir süre önce doktorlar tarafından uyutularak yoğun bakımda entübe edilen Makbule Yürekli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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