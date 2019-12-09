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BİK Genel Müdürü Duran Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu. Duran “Ben buraya genel müdür sıfatımla değil şahsım adına size olan desteğimi sunmak, mücadelenize omuz vermek için geldim” dedi.
BİK Genel Müdürü Duran Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin, partinin il binası önünde 3 Eylül’de başlattıkları oturma eylemi 95’inci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret eden BİK Genel Müdürü Duran, anne ve babalara gül verdi, desteklerini iletti.

Duran, yaptığı açıklamada, kurumunu temsil eden bir genel müdür olarak değil, bir vatandaş olarak, bu milletin bir evladı olarak anneleri ziyaret ettiğini söyleyerek, “Allah bir an önce çocuklarınıza kavuştursun. Milleti, bu toplumu bölmeye çalışanlara bu milletin vicdanı müsaade etmeyecek. Bunun bir örneğini burada görüyoruz” dedi.

En basit konularda sosyal medya ve çeşitli yayın kuruluşlarıyla ortalığı ayağa kaldıran insan hakları savunucularının burada bulanmayışlarının aslında nasıl bir vicdana sahip olduklarının göstergesi olduğunu söyleyen Duran “Bu millet, bu anne ve babaların gözyaşlarıyla terörü silip süpürecek, bu memleketten uzaklaştıracak inşallah. Biz 1071’den beri beraber yaşıyoruz, bu millet birlikte yaşıyor. Kimsenin gücü milletimizi, bu vatanı bölmeye yetmeyecek” ifadesini kullandı.

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