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BİK Genel Müdürü Duran’dan “Evde Kal, Sağlıkla Kal” Ortak Manşet Çağrısı

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran,  COVID-19 virüsünün neden olduğu küresel salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin geniş kitlelere duyurulması ve toplumda farkındalığın artırılması amacıyla yazılı basına bir çağrıda bulundu.
BİK Genel Müdürü Duran’dan “Evde Kal, Sağlıkla Kal” Ortak Manşet Çağrısı

Duran çağrısında “Sadece ülkemizin değil bütün dünyanın birkaç aydır mücadele ettiği, büyük bir tehdit haline gelen COVİD -19 virüsüyle mücadelede basın ve medya elinden gelen desteği vermektedir. Basının bu zor günlerde işlevini yerine getirirken desteğe ihtiyacı olduğunun bilinciyle 23 Mart tarihinde Yönetim Kurulumuz bazı kararlar aldı ve bunu kamuoyu ile paylaştı. Aldığımız kararlar yazılı basına nefes alma imkânı verdi.
Basının en önemli vazifelerinden biri de böyle olağanüstü durumlarda halkı doğru bir şekilde ve infiale sürüklemeden aydınlatmak, haber vermektir. Bu görevini yerine getirirken etkiyi artıracağı, farkındalık oluşturacağı için basınımıza ortak manşetlerle çıkmaları çağrısında bulunmak istiyoruz. “Evde Kal, Sağlıkla Kal”, mottosu ile gazetelerimizi COVİD-19’la etkin bir mücadeleye davet ediyor, çağrımızı dinleyen gazetelerimize şimdiden teşekkür ediyorum.
En kısa sürede sağlıklı ve huzurlu bir Türkiye, sağlıklı bir dünyaya kavuşmamızı diliyorum.” mesajını verdi.

Basın İlan Kurumu ortak manşet çağrısı için bilgilendirme ve dokümanları bik.gov.tr adresinden paylaşacak.
 

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