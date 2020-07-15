BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran 15 Temmuz mesajı: Darbeye karşı birlik ruhu sergilendi

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin 4. yılı dolayısıyla açıklamada bulunan BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, “Darbe girişimi yaşanırken, Türk medyası geçmişte olduğu gibi, milleti ve devletiyle omuz omuza tam bir birlik ruhu sergiledi” dedi.

Basın İlan Kurumu ( BİK ) Genel Müdürü Rıdvan Duran 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 4. yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yayımladı. “ Darbeye Karşı Dimdik Duran Türk Basınına Şükranla ” başlıklı açıklamasında Türk medyasının vatandaşıyla birlikte darbecilere karşı mücadele verdiğini belirten Duran, “15 Temmuz 2016 gecesi kanlı darbe girişimi yaşanırken, Türk medyası da geçmişte olduğu gibi, milleti ve devletiyle omuz omuza tam bir birlik ruhu sergiledi. Medya kuruluşları darbeciler tarafından basıldı, gazeteciler, sokaklarda direnirken şehit oldu, kimi gazeteler ertesi günün baskısını yetiştiremedi” diye konuştu.



DEMOKRASİMİZDE UTANÇ VERİCİ GİRİŞİMLERİ

Demokrasi tarihindeki utanç verici darbe girişimlerini hatırlatan Duran, “Ne zaman ki zincirlerimizi kırarak düzlüğe çıkmaya çalışmışsak, birileri hep bizi durdurmanın hain planlarını kurmaya başlamıştır. Bab-ı Ali baskınından 27 Mayıs’a, 12 Mart’tan 1980’e, 28 Şubat’tan 27 Nisan’a, Türkiye’nin önünü kesecek darbeler, muhtıralar demokrasi tarihimizde utançla yer almıştır. Her darbenin, muhtıranın bilançosu ağır olmuş, yaraları sarmak yıllar almıştır. Artık darbelerin sona erdiğine inandığımız bir dönemde, 15 Temmuz 2016 tarihinde de ihanetin sınırı olmadığını gösteren alçakça bir darbe girişimine hep birlikte şahit olduk.” şeklinde konuştu.

MİLLETİMİZ BENDİNİ AŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla vatandaşların tankların önünü kestiğini, kurşunlara göğsünü siper ettiğini söyleyen Duran, “Daha önce darbeler görmüş milletimiz; ilk defa F16 uçaklarıyla, helikopterlerle, tanklarla, kurşunlarla bu denli tehdit edildi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, gazetecileri kaldığı otele çağırıp basın açıklaması yaptı. Darbe girişiminin milli iradeye yönelik bir ayaklanma olduğunu söyledi ve halkı meydanlara çağırdı. Bu çağrıdan sonra adeta bendini aştı milletimiz, tankların önünü kesti, kurşunlara göğsünü siper etti. Çocuklarını yetim, öksüz, babalarını, annelerini evlatsız bıraktı ama bu vatanı tıpkı Çanakkale’de, Milli Mücadele’de yedi düvele çiğnetmediği gibi hain FETÖ’cü darbecilere de çiğnetmedi. Zafer aziz devletimizin ve milletimizindi. O gece asker ve polis 251 canımız şehit düştü. 2 bin 700 canımız da gazi oldu” ifadelerini kullandı.



TÜRK MEDYASI MİLLETİNİN YANINDAYDI

Darbe girişimi esnasında Türk basınının geçmişte olduğu gibi milletinin yanında olduğunu söyleyen Duran, “15 Temmuz 2016 gecesi kanlı darbe girişimi yaşanırken, Türk medyası da geçmişte olduğu gibi, milleti ve devletiyle omuz omuza tam bir birlik ruhu sergiledi. Medya kuruluşları darbeciler tarafından basıldı, gazeteciler, sokaklarda direnirken şehit oldu, kimi gazeteler ertesi günün baskısını yetiştiremedi. Basınımız haber vermeye, halkı ümitlendirmeye, cesaretlendirmeye devam ederek birleştirici bir güç oldu. Yekvücut olarak vatanperver bir yayıncılık örneği sergiledi. Haberlerde, görüntülerde, yanlı ve yanlış bilgilere basınımız yer vermedi. Aksine, darbe gecesi yayınlarıyla, önemli bir sınavı geçerek darbenin başarısız olmasında önemli rol oynadı” sözlerini aktardı.



MANŞETLER CESARETLE ATILDI

Gazetelerin darbe girişimine karşı korkusuzca manşetler attığına dikkat çeken Duran, “Gazeteler zor şartlar altında darbeye direndiler ve cesaretle ‘15 Temmuz Destanı, Millet Püskürttü, Cuntanın Sonu, Bu Zafer Bizim, Ülke ve Millet Kazandı, Darbeciler Başarılı Olamaz, Türkiye Kırmızı Beyaz Oldu, Başaramazsınız, Yaşasın Demokrasi, Cumhuriyet ve Demokrasi Kazandı, Demokrasiden Dönüş Yok, Millet Devlete El Koydu, İnadına Demokrasi’ manşetlerini attılar” dedi.



BİK BASININ YANINDADIR

BİK olarak 1961 yılından bugüne basının yanında olduklarını ifade eden Duran, “Biz de Basın İlan Kurumu olarak, basınımızın kahramanca duruşunu anıtlaştırmak için 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili yaygın ve yerel gazetelerin birinci sayfalarının yer aldığı ‘ 15 Temmuz ve Manşetler ’ adlı kitabı yayınladık. Türk basınını 1961 yılından beri destekleyen Basın İlan Kurumu, bundan sonra da bu yolda hizmetlerine devam edecektir. Aziz vatanımızın bir daha böyle bir ihanetin imtihanıyla karşılaşmamasını diliyor, 15 Temmuz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, bu süreçte gösterdiği sağlam ve şuurlu duruş için basınımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Mert Yılmaz//İLKSAYFA

