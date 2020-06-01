BİK'ten gazeteleri rahatlatacak kararlar

Basın İlan Kurumu (BİK) 13 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirdiği Genel Kurul Toplantısında gazetecilik faaliyetlerinin eksiksiz sürdürülebilmesi, süreli yayınların koronavirüs salgınından asgari düzeyde etkilenmesi için yeni kararlar aldı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını (KOVİD-19) ile mücadele kapsamında ülkelerin aldığı önlemler devam ediyor. Türkiye de, 11 Mart’tan itibaren koronavirüs salgınıyla mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda salgınla mücadelesini etkin bir şekilde sürdüren Türkiye’de, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve ilgili Kurumlarının aldığı karar ve uygulamalar çerçevesinde birçok tedbir alındı. Alınan bu tedbirlerden biri de, süreli yayınların mevzuat gereği yerine getirmek zorunda olduğu fiili satış, teslim yükümlülüğü, kadro sayısı ve benzeri şartlar bakımından olumsuz etkilenmemesi ve gazetecilik faaliyetlerinin eksiksiz olarak sürdürülebilmesi yönünde atılan adımlar oldu.

Süreli yayınların, koronavirüs salgınından mağdur olmamaları için yeni kararlar alındı

Basın İlan Kurumunun gazetecilik faaliyetlerinin eksiksiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla daha önce aldığı kararlar çerçevesinde 421 gazete yayınına dönüşümlü olarak devam etti. Kurumun görev alanındaki 58 yayın yerinden 244 gazete, Valiliklerin görev alanındaki 31 yayın yerinden 177 gazete olmak üzere toplam 89 yayın yerinden 421 gazete dönüşümlü yayın hakkından yararlandı. Koronavirüs sürecinde alınan bu kararların gazeteler ve meslek örgütlerine sağladığı olumlu geri dönüşlerin ardından Basın İlan Kurumu 13 Mayıs 2020’de gerçekleştirdiği Genel Kurul Toplantısında süreli yayınların, koronavirüs salgınından asgari düzeyde etkilenmesi ve mağdur olmamaları için yeni kararlar aldı.

Dönüşümlü yayınlar 30 Haziran’a kadar devam edecek

15 Mayıs 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak “Yeni Koronavirüs Salgını Sürecinde 195 Sayılı Kanun Kapsamında Yürürlükte Bulunan Mevzuatın Uygulanmasına İlişkin Genel Kurul Kararı” başlığıyla yürürlüğe giren kararlar çerçevesinde, resmi ilan yayınlama hakkına sahip gazetelerin dönüşümlü yayınlarının 30 Haziran 2020 tarihine kadar devam etmesi, borç para almış olan basın mensuplarının talepleri halinde borç para taksitlerinin ertelenmesi, gazeteci derneklerine yapılan para yardımına ilişkin mart ayı sonuna kadar öngörülen müracaat sürelerinin uzatılması gibi bir dizi tedbirler alındı.

Fikir işçileri gazetelerin asgari kadrosunda tam ve eksiksiz olarak çalışmış kabul edilecek

Basın İlan Kurumunun resmi internet sitesinde yer alan 14 maddelik Genel Kurul kararları ise şu şekilde sıralandı: “Resmi İlan ve Reklam ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin teslim yükümlülüğüne dair 56’ıncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca basılı nüshalarını en geç yayın gününü takip eden ikinci iş günü saat 16.00’ya kadar Basın İlan Kurumu görev alanındaki ilçe gazetelerine ait nüshalar ile bağlı Şube Müdürlüklerinin görev alanındaki gazetelere ait nüshaların, ilgili Basın İlan Kurumu Şube Müdürlüklerine haftalık periyotlarla gönderilmeleri yeterli kabul edilecektir. 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğine ilişkin Ek 2’inci maddesi kapsamında yapılan uygulamalardan yararlanan gazetelerin kadrosunda görev yapan fikir işçileri, Türkiye İş Kurumunun izni ölçüsünde gazetelerin asgari kadrosunda tam ve eksiksiz olarak çalışmış kabul edilecektir. Basın İlan Kurumu ve Valilik görev alanındaki Resmi İlan ve Reklam ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliğinin 46 ,66, 72, 73,79 ve 81’inci maddelerine göre aranılan fiili satış adedine ilişkin düşüşlerde salgın mücbir sebep olarak değerlendirilecek ve anılan maddelerdeki fiili satış adetleri şartları uygulanmayacaktır.”

Resmi ilan ve reklam kesilmesi yönündeki müeyyide uygulamaları ertelendi

Basın İlan Kurumu ve Valilik görev alanındaki resmi ilan yayınlama hakkına sahip vasıflı gazete statüsünde tek gazete bulunan resmi ilan dağıtım yerlerindeki gazetelerin haftada bir gün yayınlanmalarının yeterli olması, resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı kazanabilmek için bekleme süresi içinde bulunan Basın İlan Kurumu ve Valilik görev alanındaki günlük vasıflı gazetelerin haftanın en az iki günü yayınlanmasının yeterli kabul edilmesi, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunun resmi ilan ve reklam kesilmesi yönündeki müeyyide uygulamalarının ertelenmesi gibi bir dizi tedbirler de Genel Kurul kararlarında yer aldı.

Alınan kararların bir kısmının veya tamamının uygulama süresinin 30 Haziran 2020 tarihinden sonra altı ayı geçmeyecek şekilde uzatılabilmesinde ise Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunun yetkili olduğu belirtildi.

Yerli el dezenfektanı BOREL, BİK şubeleri aracılığıyla basın mensuplarına dağıtıldı

Basın İlan Kurumu, koronavirüs sürecinde basın mensuplarına yönelik aldığı tedbirler kapsamında daha önce ise Türkiye’nin yerli el dezenfektanı BOREL’i, Basın İlan Kurumu Şubeleri aracılığıyla Türkiye’deki basın mensuplarına dağıttı. Basın mensuplarının koronavirüs sürecinden olumsuz etkilenmemesi için atılan adımlardan biri olan BOREL’in dağıtımı, yaklaşık 8 bin 400 basın çalışanına ulaştırılacak şekilde gerçekleştirildi.