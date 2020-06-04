BİK’ten gazetemize nezaket ziyareti

BİK Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli gazetemizin İmtiyaz Sahibi İlhan Coşkun’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Basın İlan Kurumu (BİK) Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli ve Müdür Yardımcısı Ökkeş Buğra Atılgan, gazetemizin İmtiyaz Sahibi İlhan Coşkun’a n ezaket ziyaretinde bulundu . Yürekli, sıcak ve samimi bir ortamda geçen ziyarette BİK Ankara Şubesi’nin salgın sürecindeki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

DESTEKLER DEVAM EDECEK

Pandemi sürecinde olumsuz etkilenen yerel gazetelere BİK’in ciddi destekler sağladığını anlatan Yürekli, süreç boyunca bu tür desteklerin devam edeceğini aktardı.

YEREL GAZETELER ÇOK DEĞERLİ

Yürekli, yerel gazetelerin öneminden bahsederek, “ Yerel gazetelerimiz kamu ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi görüyor; mesleğin içerisinden gelen bir kişi olarak da yerel gazetelerin çok değerli olduğunu düşünüyorum ” dedi.

KAMU İLE YEREL GAZETELER ARASINDA KOORDİNASYON SAĞLANACAK

Yürekli, diğer şehirlere göre Ankara’nın özelinde ulusal ve yerel gazetelere bakış açısının farklılık gösterdiğini, bu nedenle de kamu ile yerel gazetelerin birbirleriyle daha kolay koordinasyon sağlaması için bir dizi çalışmalar yapılacağı bilgisi verdi.

“ NE KADAR ŞÜKRETSEK AZ ”

Devletin pandemi sürecindeki başarısına da değinen Yürekli, “Yaşadığımız bu süreçte devletimize ne kadar şükretsek azdır. Devletimiz, tüm imkânları ile her anlamda vatandaşının yanında yer almıştır. Bu süreç bize devletin ne kadar önlemli olduğunu göstermiştir” diye konuştu.

BİK’E TEŞEKKÜR

Gazetemizin İmtiyaz Sahibi İlhan Coşkun , nezaket ziyareti gerçekleştiren BİK Ankara Şube Müdürü Murat Yürekli’ye teşekkür etti. Yürekli, ziyaret sonunda gazetemiz çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-