Bilal Başacıkoğlu, Heracles Almelo ile sözleşme imzaladı

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) takımlarından Heracles Almelo, Süper Lig ekibi Gaziantep ile sözleşmesi sona eren Bilal Başacıkoğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Ajax altyapısında yetişen Bilal, Hollanda'da Heerenveen ve Feyenoord, Türkiye'de ise Kayserispor ve Trabzonspor kulüplerinin formasını giydi.