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Bilardo Turnuva Tesisi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Gölbaşı’nda hayata geçen Bilardo Turnuva Tesisi’nde temel atma töreni sonrası inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Bilardo Turnuva Tesisi’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor

Sporun merkezi olma yolunda büyük adımlar atan Gölbaşı Belediyesi, uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmayı ve Gölbaşı'nı bilardonun merkezi yaparak geleceğin sporcularını yetiştirmeyi planladıkları tesisin çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.  2 bin metrekare inşaat alanına sahip bilardo kompleksinin Türkiye’de bir ilk olduğuna vurgu yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Tesisimizin inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tesisimiz hem sporumuza hem de Gölbaşı’mıza anlam katacak. Dünya ve Avrupa şampiyonaları burada gerçekleşecek. ABD’den Japonya’ya İspanya’dan Kore ve Vietnam’a kadar bütün dünya şampiyonlarına burada ev sahipliği yapacağız” dedi.

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Federasyon binası Gölbaşı’na taşınıyor
Tesisin içerisinde yer alacak alanlardan da bahseden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Tesisimizde, federasyon binası, turnuva salonu, fuaye, kafeterya ve mutfak, seyirci ve sporcu ayrı giriş-çıkış alanları, bay-bayan sporcu giyinme odaları, maç öncesi ve molalarda sporcuların maça hazırlanabilmesi için sporcu dinlenme odası, hakem odası, sinema koltuklu çift tribün, tüm salona hâkim loca, toplantı salonu, açık otopark gibi pek çok alan bulunacak” açıklamasında bulundu. 

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