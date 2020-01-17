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Bild: Merkel, Libya konferansı konusunda Erdoğan'a boyun eğdi

Almanya'nın başkenti Berlin, 10 Ocak Pazar günü Libya konferansına ev sahipliği yapacak. Kritik konferans öncesi Bild, önemli bir iddia ortaya attı.
Bild: Merkel, Libya konferansı konusunda Erdoğan'a boyun eğdi

Konferansa iki gün kala Alman gazetesi Bild, konferansın davetlileri konusunda dikkat çekici bir iddia ortaya attı.

Gazetenin bugünkü sayısında yer verdiği bir haberde Başbakan Angela Merkel’in, konferansa davet edilecek isimler listesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talebi doğrultusunda hazırladığını iddia etti.

Daha önce konferansa katılma talebinde bulunan Atina hükümeti, Merkel tarafından veto yemiş davet edilmemişti.

Libya konusuna da el atmak isteyen ve buna karşın konferansa davet edilmemelerine şaşırdıklarını belirten Dışişleri Bakanı Nikos Dendias "Neden bu sürecin parçası olmadığımızı anlamıyoruz?” demişti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın ABD’nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt ile bir görüşme yaparak, Yunanistan’ın Berlin toplantısına dahil edilmesi konusunda arabuluculuk yapmasını istediği ileri sürüldü.

Yunanistan'ın davet edilmemesi büyük bir yenilgi
Yunanistan’da muhalefet, 19 Ocak tarihinde Berlin’de yapılacak olan Libya toplantısına ABD, Rusya, İngiltere, Türkiye, Mısır, Fransa, Çin, İtalya, Kongo, Arap Birliği, Avrupa Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşmiş Milletler temsilcilerinin davet edilmesinin yanında Yunanistan’ın davet edilmemesini büyük bir yenilgi olarak yorumladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise toplantıya bizzat katılacak olmasını, Türkiye’nin Yunanistan karşısında bir diplomatik zaferi olarak görüyor.

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