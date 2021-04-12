  • BIST 1.376
  • Altın 453,545
  • Dolar 8,1413
  • Euro 9,6974
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 6 °C
»

'Bildiri' soruşturmasında 14 emekli amiral adliyede

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin soruşturması kapsamında, 10'u gözaltına alınan 14 emekli amiral, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
'Bildiri' soruşturmasında 14 emekli amiral adliyede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 104 emekli amiralin yayımladığı 'Montrö bildirisi' hakkında, TCK'nın 316/1 maddesinde yer alan 'Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında söz konusu bildiriyi hazırlayan ve yayımlanma sürecinde aktif faaliyet gösteren 14 emekli amiralden 10'u gözaltına alınırken, 4'ü yaşları nedeniyle ifadeye çağrıldı. Engin Baykal, Cemil Şükrü Bozoğlu, Mustafa Özbey ve Atilla Kıyat, bugün Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak ifadelerini verdi. Geçen cuma günü gözaltı süreleri 4 gün uzatılan Ergun Mengi, Atilla Kezek, Alaettin Sevim, Ramazan Cem Gürdeniz, Nadir Hakan Eraydın, Bülent Olcay, Kadir Sağdıç, Türker Ertürk, Turgay Erdağ ve Ali Sadi Ünsal'ın da ifade işlemleri tamamlandı. 14 emekli amiral, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

AVUKAT: YANLIŞ ANLAŞILDIKLARI İÇİN ÇOK ÜZGÜNLER

Emekli amirallerin avukatı Ziya İlker Göktaş, dosyada gizlilik kararı olduğu için emekli amirallerin ifadeleri ile ilgili bilgi verme şanslarının olmadığını söyledi. Bunun soruşturmanın sağlığı açısından iyi bir şey olmadığını belirten Göktaş, "Bu metni sizler de gördünüz. Bunlar emekli amiral. Sadece kendi fikirlerini beyan edebilecek insanlar. Bunun bir 'bildiri' olduğunu hiçbirisi kabul etmiyor. 'Duyuru' veya 'açıklama' diye değerlendiriliyor. Zaten, metnin başında 'duyuru' diye bir ifade var. Dolayısıyla 'bildiri' gibi dile getirilmesinden inanılmaz rahatsızlar. Yanlış anlaşıldıkları için çok çok üzgünler. Çünkü onların da burada dikkat çekmek istedikleri, çok uzman oldukları bir alanda 'Montrö' gibi bir konuda açıklama yapmak. Bunun tartışılmasının ülke menfaatlerine olmadığı yönünde. Dolayısıyla bunun üzerinden tartışmanın hiçbir anlamı yok. Denizci oldukları için endişelerini dile getirdiler. Montrö'nün anlamını ifade eden metin hazırladılar. Bir de sarıklı amiral konusu var. Bu insanlar hayatlarını deniz kuvvetlerinde geçirmişler. Bembeyaz üniformayı lekelemeden çalışmış insanlar. Tabii ki bu şekilde o üniformanın üzerine herhangi bir şeyin giyilmesinden inanılmayacak derecede rahatsız oluyorlar" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü: Esed rejimi güçleri 2018'de Serakib'de kimyasal silah kullandı12 Nisan 2021 Pazartesi 15:29
  • Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Libya Yerel Yönetimler ile İskan ve İmar bakanlarıyla ayrı ayrı görüştü12 Nisan 2021 Pazartesi 15:27
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı Menguş'la bir araya geldi12 Nisan 2021 Pazartesi 15:27
  • Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'ramazan' mesajı12 Nisan 2021 Pazartesi 14:56
  • 'Ramazanda koronavirüs olanlar orucunu bayramdan sonra tutabilir'12 Nisan 2021 Pazartesi 14:55
  • Van  Gölü'nün uzaydan fotoğrafı yarışmasında, NASA'nın sitesi çöktü12 Nisan 2021 Pazartesi 14:54
  • Afrika'da Kovid-19 vakası sayısı 4 milyon 387 bini geçti12 Nisan 2021 Pazartesi 14:54
  • Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı12 Nisan 2021 Pazartesi 14:54
  • Edirne'de üreticiler ellerindeki çeltikleri TMO'ya getirmeye başladı12 Nisan 2021 Pazartesi 14:53
  • MSB'den Özel Kuvvetlerin gece paraşütle sızma atlayışına ilişkin video paylaşımı12 Nisan 2021 Pazartesi 14:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti