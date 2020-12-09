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Bilecik Valisi Şentürk 'Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları'nı seçti

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği 3 fotoğrafa oy verdi.
Bilecik Valisi Şentürk 'Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları'nı seçti

AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen Şentürk, bazı fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Şentürk, haber kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Yunanistan’dan sığınmacılara gazlı müdahale", yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları" başlıklı fotoğrafını seçti.

Fotoğraf sanatıyla ilgilendiğini belirten Şentürk, "Ben de fotoğraf çekiyorum ama bu fotoğrafların yanında çok amatör kalır. Burada bizim muhabirlerimizin çektiği kareleri görüyoruz. Bu kadar güzel kareleri yakalamış olmalarını gurur kaynağı olarak değerlendiriyorum. Güzel bir yarışma, teşvik edildikçe daha da güzel şeyler ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

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