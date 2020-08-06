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Bilecik Valisi Şentürk, ildeki koronavirüs sayısını açıkladı

BİLECİK Valisi Bilal Şentürk, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla yapılan koronavirüs denetimlerine katıldı.
Bilecik Valisi Şentürk, ildeki koronavirüs sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan Covid-19 tedbirleri kapsamında 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganıyla, denetimler yapıldı. Nüfusu 220 bin olan Bilecik ve ilçelerinde de iş yerleri ve kamuya açık alanlar denetlendi. Denetimlere bizzat katılan Bilecik Valisi Bilal Şentürk, sosyal mesafe ve maske kullanımı hakkında uyarılarda bulundu. Bilecik'te 30 ekibin kapsamlı bir denetim yaptığını ifade eden Vali Şentürk, işletmelerin kurallara uyduğunu söyledi. Koronavirüse karşı ortak bir bilinçle hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Şentürk, "Hem kendimizin, hem toplumun, hem de üçüncü kişilerin sağlığı açısından bizim kurallara harfiyen riayet etmemiz gerekir. Bugün ilimiz merkezinde birim amirlerimiz ve denetim ekiplerimizle birlikte yaklaşık 30 ayrı ekip kapsamlı bir denetim yapıldı. Denetlediğimiz yerlerde yüzde 97-98 oranında uyulması gereken kurallara uyulduğunu gördük. Bundan sonra da hem resmi, hem sivil denetim ekiplerimiz sahada olacak. Bilecik'te başta esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

'ŞEHİRDE 197 POZİTİF VAKA VAR'

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, başka illerde cenaze ya da düğünlere katılanlara tavsiyelerde bulunarak Bilecik'teki son durumu şöyle açıkladı:

"Özellikle diğer illerde düğünlere, cenazeye veya ziyarete gidip gelenlerden bulaşma oluşuyor. Bizim verdiğimiz sayıların içinde 3-4 tanesi aynı evden çıkıyor. Yani il dışına bir düğüne gidiyor, virüsü alıp geliyor, evindeki kendi bireylerine bulaştırıyor. Dışarıya gidenlerin mesafe, maske ve temizlik şartlarına uyması gerekir. Geriye döndüklerinde en azından 6-7 gün yanındaki insanlara karşı tedbirli olarak davranmalı. Olası semptom görüldüğünde ise sağlık ekiplerine hemen haber verilmeli. Bilecik'te 197 pozitif vaka ve 19 kişinin hastanede tedavi görüyor. Yoğun bakım ve entübe hasta bulunmuyor."

Vali Bilal Şentürk'ün yanı sıra denetimlere Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan de katıldı.

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