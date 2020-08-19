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Bilecikli çiftçiler 25 gündür 'domuz nöbetinde'

Gölpazarı ilçesine bağlı Çukurören köyü sakinleri, ayçiçeği, mısır ve nohut tarlalarına zarar veren domuzlara engel olamıyor.
Bilecikli çiftçiler 25 gündür 'domuz nöbetinde'

Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Çukurören köyü sakinleri, yaban domuzlarının ayçiçeği, mısır ve nohut tarlalarına zarar vermesi nedeniyle zor günler yaşıyor.

İlçe merkezine 5 kilometre mesafedeki köyde, vatandaşlar, tarlalarına zarar veren domuzlara karşı sırayla yatsı namazından sabahın erken saatlerine kadar nöbet tutuyor.

Sürü gördüklerinde ellerindeki av tüfekleriyle havaya ateş açan köylüler, domuzları korkutup kaçırmaya çalışıyor.

Köy muhtarı 75 yaşındaki Mustafa Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençler göç ettiği için köy nüfusunun yaşlılardan oluştuğunu söyledi.

Arazilerde 25 gündür nöbet tuttuklarını belirten Şen, "Bir akşam düğüne gitmek için tarlayı birkaç saat boş bıraktık, o sürede 1,5 dönümlük nohudu komple yemişler. Hiçbir şey bırakmamışlar. Yapacak da bir şey yok. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. Köy olarak bize uyku yok. Bütün gece köylü arazide ayçiçeği, mısır ve nohut başında, saat 05.00'e kadar bekliyoruz." diye konuştu.

Köylülerden Hüseyin Erol ise çok zor durumda olduklarını ifade etti.

Erol, "Yasak olduğu için av da yapamıyoruz. Ekonomiye de büyük oranda zarar veriyor. İnsanlar ailelerinden ayrı kalıyor. Hanımlar evde." dedi.

"Her akşam aynı, bıktık artık"
Mehmet Kaya (88) ise çiftçilerin domuzlar nedeniyle büyük zarara uğradığını dile getirdi.

Tarlasına ay çiçeği ektiğini belirten Tahir Kulak, "Ürünlerin içine giriyorlar, çıkaramıyoruz. Her akşam aynı, bıktık artık. Çok büyük zararımız var. Yatak yorganı da getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Ünlü, uykusu gelip sabaha karşı iki saatliğine evine gittiğinde 2 dönüm ekininin zarara uğradığını gördüğünü anlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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