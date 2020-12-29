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Bilecik'teki seralarda marul ve yeşil soğan hasadı başladı

Bilecik'te, Sakarya Havzası'ndaki köylerde seralarda marul ve yeşil soğan hasadı başladı.
Bilecik'teki seralarda marul ve yeşil soğan hasadı başladı

Mikro klima özelliğine sahip Söğüt ilçesi ve çevresinde sadece hayvan gübresi kullanılarak örtü altı tarımla yılda 3-4 kez ürün alınıyor.

Üretilen marulun yüzde 70-80'i İstanbul'a satılıyor, kalanı ise Marmara Bölgesi'ndeki diğer bazı illerde market ve pazarlarda satışa sunuluyor.

Çiftçiler, marulun adedini 1-1,5 liradan satıyor. Marul, pazarlarda ise 4-5 liradan alıcı buluyor.

İlçede yaklaşık 2 bin 800 dekar alanda yetiştirilen marullardan yaklaşık 13 bin ton rekolte bekleniyor.

Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım, AA muhabirine, seraların yaklaşık yüzde 80'ine marul ve yeşil soğan ekildiğini söyledi.

Seralarda ağırlıklı olarak marul üretildiğini aktaran Yıldırım, bu sene fiyatların üreticiyi memnun ettiğini anlattı.

Üreticilerden Kasım Geçenel de 15 yıldır marul üretimiyle uğraştığını dile getirdi.

Kaliteli ürün yetiştirdiklerini vurgulayan Geçenel, "Marul işi zahmetli ama bir şekilde hayata tutunuyoruz. Kendimizi kurtarıyoruz, hayat devam ediyor." dedi.

Musa Aydın da geçimlerini 22 senedir maruldan sağladıklarını ifade etti.

Hasada erken saatlerde başladıklarını aktaran Aydın, "Sabah 06.00 gibi gelip başlıyoruz, akşam 17.00-18.00'e kadar çalışıyoruz. Suyunu gübresini veriyorum, ilacını atıyorum. Allah bin bereket versin." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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