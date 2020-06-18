  • BIST 112.495
  • Altın 380,002
  • Dolar 6,8544
  • Euro 7,6725
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 16 °C
»

Bileklerini kesip göle atlayan kişi, suda kayboldu

Adana'da, köprü üzerinde çevredekilerin gözü önünde bileklerini kesip, Seyhan Baraj Gölü'ne atlayan kimliği belirsiz kişi, suda kayboldu.
Bileklerini kesip göle atlayan kişi, suda kayboldu

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Çatalan Batı Köprüsü üzerinde meydana geldi. Sırt çantalı ve 25- 30 yaşlarındaki bir erkek, köprü üzerinde, çevredekilerin gözü önünde bıçak ile bileklerini kesip, Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. Suya atladıktan sonra üzerindeki sırt çantasını çıkaran genç, suda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Gencin suya atladığı nokta ve köprü çevresinde yaklaşık 1 saat arama yapan sualtı polisi, sonuç alamadı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmasına, sabah saatlerinde yeniden başlanacağı bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Koca: İyileşen hasta sayımız bugün tekrar yeni vaka sayısını geçti18 Haziran 2020 Perşembe 20:40
  • Vatandaş şikayet yağdırmıştı! Kredi kartında yeni dönem18 Haziran 2020 Perşembe 20:24
  • Meteoroloji binasına yıldırım düştü18 Haziran 2020 Perşembe 20:15
  • ABD'de korkunç tablo18 Haziran 2020 Perşembe 20:09
  • HDP’de istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti’ye geçti18 Haziran 2020 Perşembe 20:07
  • İslahiye'de, PTT şubesi koronavirüs tedbiri kapsamında kapatıldı18 Haziran 2020 Perşembe 20:06
  • Rusya'nın hava savunma sistemi 'Pantsir'lere yeni füzeler eklediği iddiası18 Haziran 2020 Perşembe 19:54
  • Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler için açık tutulacak18 Haziran 2020 Perşembe 19:48
  • Bakan Kurum'dan Bingöl'deki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklamaBakan Kurum'dan Bingöl'deki hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama18 Haziran 2020 Perşembe 19:33
  • Tokat'ta maske takma zorunluluğu getirildi18 Haziran 2020 Perşembe 19:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti