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Bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde Ali Rıza U. (31), bileklerini kesip çok sayıda ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle intihar etti. Oğlunun ölüm haberini alan Yaşar U., sinir krizi geçirdi.
Bileklerini kesip ilaç içtikten sonra av tüfeğiyle yaşamına son verdi

Olay, saat 14.00 sıralarında, Yeniköy Mahallesi 59 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. 112 Acil Servis'e bir kişinin intihar ettiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri adrese yönlendirildi. Gelen polis ve sağlık ekipleri, apartmanın 3'üncü katında yaşayan Ali Rıza U.'in bileklerini kesip çok sayıda ilaç içtiğini, ardından da av tüfeğini çenesinin altına dayayıp ateşleyerek yaşamına son verdiğini tespit etti.

Olayı duyan yakınları, Ali Ruza U.'nun evine geldi. Ali Rıza U.'nun babası Yaşar U., binada incelemede bulunan sağlık görevlilerine oğlunun durumunu sordu. Oğlunun ölüm haberini alınca sinir krizi geçiren Yaşar U., "Evladımı yediler, yavrumu yediler" diye feryat etti.

Ali Rıza U.'in eşinden 1 yıl önce ayrıldığı, 2 çocuk babası olduğu, yeniden nişanlanarak evlilik hazırlığı yaptığı belirtildi. Organize sanayi bölgesinde bir fabrikada çalıştığı kaydedilen Ali Rıza U.'nun, pazartesiden bu yana izinli olduğu ifade edildi.

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