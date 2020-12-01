Biletli THY yolcuları kısıtlama süresince havalimanlarına ulaşabilecek

Türk Hava Yolları, Kovid-19 kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında uçuşlarına ilişkin mobil biniş kartı veya bilet ekran görüntüsü ibraz eden yolcuların havalimanlarına ulaşabileceklerini bildirdi.

THY, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacak olması üzerine sosyal medyadan bir duyuru yaptı.

Duyuruda, "Yolcularımız, kısıtlama süresince yapılacak kontrollerde uçuşlarına dair bir belge (mobil biniş kartı veya bilet ekran görüntüsü) ibraz ederek ulaşımlarını sağlayabileceklerdir. Konuyla ilgili güncel gelişmeleri ve duyuruları web sitemizden takip edebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.