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Bileziğini bozdurup aldığı bir çanta kıyafetle iş sahibi oldu

Çorum'da esnaf eşinin işleri bozulunca altın bileziğini bozdurarak aldığı bir çanta kıyafetle "altın günleri"ni gezerek satış yapan kadın girişimci, 16 yılda işini büyütüp ev ve araba sahibi olup butik açtı.
Bileziğini bozdurup aldığı bir çanta kıyafetle iş sahibi oldu

Çorum'da, bileziğini sermaye yapıp "altın günleri"nde çantayla kıyafet satmaya başlayan kadın girişimci, 16 yılda iş hayatında elde ettiği başarıyla gurur duyuyor.

İki çocuk annesi 53 yaşındaki Fatma Özmen, esnaf eşinin işleri bozulunca evi geçindirmek için 2003 yılında iş hayatına atıldı.

"Altın günleri"nde kadınlara kıyafet satmaya karar veren Özmen, daha önce eşinin hediye ettiği altın bileziğini bozdurup Samsun'daki Yabancılar Çarşısı'ndaki bavul ticareti yapan yabancı kadınlardan kıyafetler satın aldı.

Kadın giysilerini, halk otobüsüyle şehrin farklı bölgelerine giderek, davet aldığı günlerde satan Özmen, 16 yıl azimle sürdürdüğü işinde ev, araba sahibi oldu, butik açtı.

Özmen, çantayla kıyafet satarak başladığı iş hayatında başta sağlık olmak üzere birçok problemle mücadele ederek başarılı olduğunu anlattı.

Küçük yaştan itibaren çalışmayı istediğini belirten Özmen, eşinin işlerinin bozulmasının bir fırsat olarak önüne çıktığını ifade ederek, "Altın bileziğimi satıp Samsun'daki Rus Pazarı'ndan aldığım bir çanta kıyafeti Çorum'da satmaya başladım. Özellikle kadınların günlerine gidip satış yaptım. Ürünlerim beğenilince beni tanıyanlar kadar tanımayanlar da kıyafet sattığımı duydukları için günlerine davet ettiler. Günlere gittikçe çevremi genişlettim. Bunu her tekrarladığımda çanta büyüdü ve valiz oldu. Daha çok günlere davet edilmeye başlandım. Bir süre sonra daha çok alıp daha çok satmaya başladım." dedi.

Üç yıl boyunca valizle satış yaptıktan sonra ailesinin ısrarıyla iş yeri açmaya karar verdiğini dile getiren Özmen, şöyle devam etti:

"İlk iş yerimi açtım ancak sanırım yer konusunda hata yaptığım için işler umduğumuz gibi gitmedi ve kapattık. Mütevazı bir araç satın alıp dükkandaki malları arabamla satmaya başladım. Evimi aldım, arabamı büyüttüm. Aradan 3 yıl geçtikten sonra şu anki dükkanımı açtım. Burada işlerimiz gayet iyi. Kendi müşteri kitlem var.""Kadınlar yeter ki azmetsin"

Mülkü kendisine ait daha büyük bir butik açıp işlerini kızına devretmeyi hedeflediğini belirten Özmen, şöyle konuştu:

"Dükkanı açmadan önceki dönemde çok sıkıntı çektim ama azimle de çalıştım. İçimdeki başarma isteği beni motive etti. Yaklaşık 40 kilogram ağırlığındaki valizi defalarca apartmanların 5'inci katlarına kadar çıkardım. Çok sıkıntı çektim ama işimi hiçbir zaman bırakmadım. Bütün kadınlar ne isterlerse başarabilir, yeter ki azmetsinler."

Özmen, butiği olmasına rağmen zaman zaman yine günlere giderek satış yaptığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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