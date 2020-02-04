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Bilgisayar korsanları Twitter'daki kullanıcı bilgilerini hedef aldı

Twitter, devlet destekli olduğu tahmin edilen bilgisayar korsanlarının sahte hesaplarla kullanıcı bilgilerini ele geçirmeye çalıştığını açıkladı.
Bilgisayar korsanları Twitter'daki kullanıcı bilgilerini hedef aldı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter tarafından yapılan yazılı açıklamada, kullanıcıların telefon bilgilerine ulaşmaya çalışan bilgisayar korsanlarının; İran, İsrail ve Malezya'daki İnternet Protokolü (IP) adreslerini kullandıklarının tespit edildiği bildirildi. 

Girişimin Twitter çalışanları tarafından kısa sürede tespit edildiği belirtilen açıklamada, bilgisayar korsanları tarafından kullanılan söz konusu hesapların askıya alındığı ifade edildi.

Açıklamada, kimlik bilgilerinin çalınıp çalınmadığını veya bilgileri çalınan kullanıcıların sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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