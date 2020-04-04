Bilgisayarlara bulaşan koronavirüs yazılımı tespit edildi

Yeni bir zararlı yazılım, bilgisayarınızı kilitleyerek dosyalarınıza el koyuyor.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 638 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüs salgını, insanların oldukça endişenmesine neden oluyor.

Bu endişeden yararlanmaya çalışan hackerların, gönderdikleri e-posta yoluyla kullanıcıların hassas bilgilerini ele geçirdiğinden bahsetmiştik. Ancak koronavirüsten faydalanmaya çalışan yeni bir MBRLockers yazılımı tespit edildi.

MBRLockers'lar, bilgisayarının ana önyükleme kaydını (MBR) değiştiren ve bilgisayarınız açıldıktan sonra ekranda bir mesaj görüntüleyen kötü amaçlı yazılımlardır.

BİLGİSAYARI ELE GEÇİRİYOR

Keşfedilen kötü amaçlı yazılım, depolama sürücülerini şifreliyor ve buraya yeniden erişebilmeniz için şifre girmenizi istiyor. Bu şifreyi öğrenebilmeniz için ise belirli bir ücret talep ediliyor.

Covid-19.exe isimini taşıyan zararlı yazılım bilgisayarınıza bulaştığında, Windows açılışında koronavirüs resmi görünüyor ve 'koronavirüs bilgisayarınıza bulaştı' şeklinde bir mesaj karşınıza çıkıyor.

Ayrıca güvenlik uzmanları, koronavirüsün yayılmaya başlamasının ardından bu tip zararlı programların oldukça arttığını söylüyor.