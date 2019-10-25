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Bilim insanları farelere araba sürmeyi öğretti

ABD'de yürütülen bir çalışmada, bilim insanları farelere araba sürmeyi öğretti.
Bilim insanları farelere araba sürmeyi öğretti

BBC'de yer alan habere göre, Richmond Üniversitesinde görevli uzmanlar, beyin gelişimleri ve öğrenme teknikleri üzerine yaptıkları çalışmada, farelere araba sürmeyi öğretmek için ödüllendirme tekniğini kullandı. 

Bilim insanları, ödüllendirilen grubun, kontrol grubundaki farelerle kıyaslandığında araba kullanmayı daha iyi öğrenebildiklerini ortaya koydu.

Araştırmada, farelerin hepsinde böbrek üstü bezlerinden salgılanan "dehidroepiandrosteron" hormonunun yüksek seviyede tespit edilmesi, bunun yeni bir yetenek edinme duygusuyla bağlantılı olabileceğini akla getirdi.

Çalışmada, alüminyum bir tabağa şeffaf plastik kavanoz konularak küçük bir elektrikli otomobil yapıldı. Fare, arabayı kullanmak için alüminyum tabağa oturup bakır tele dokunduğu zaman devre tamamlandı ve hayvan gitmek istediği yönü seçebildi.

Araştırmacılar, fareleri sürmeyi öğrenmeye teşvik etmek için deney ortamına tatlı bir yiyecek koydu. Beslenebilmek için araç sürmek zorunda bırakılan fareler, bunu her hareket ettirdiklerinde bir miktar besinle ödüllendirildi.

Ardından ekip, yiyecekleri daha uzak noktalara ve zor açılara yerleştirerek daha karmaşık şekillerde sürüş yapmaları için fareleri zorlamaya çalıştı.

Richmond Üniversitesinden Profesör Kelly Lambert, çalışmada insan zihninin işleyişiyle çok fazla benzerlik gözlendiğini ve bulgularının psikiyatrik hastalıkların tedavisine yönelik çalışmalar için de umut verici olduğunu belirtti.

Lambert, araba sürmeyi öğrenen farelerin sürüş sırasında daha rahat hissettiğini dile getirerek çalışmanın, zihinsel hastalıklarda ilaçsız tedavilerin geliştirilmesine yardımcı olabilecek bulgular ortaya koyduğunu kaydetti.

Şizofreni veya depresyon gibi rahatsızlıklarda henüz ilaçsız bir tedavi bulunmadığını vurgulayan Lambert, farklı hayvan türleriyle benzer çalışmalar yaparak bu konuda bir yöntem geliştirmeyi ümit ettiklerini söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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