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Bilim insanları, insan beynine çip takarak hafızayı iyileştirdi

Bilim insanlarının insan beynine taktığı çip, hem hastalıkları tedavi ediyor hem de hafızayı güçlendiriyor.
Bilim insanları, insan beynine çip takarak hafızayı iyileştirdi

Dünya genelindeki birçok üniversite ve bilim insanı, insan beyni üzerinde oldukça yoğun çalışmalar yürütüyor. Teknolojiyi ve insan beynini birleştirmeyi amaçlayan bu araştırmaların amacı ise, hem çeşitli hastalıkları tedavi etmek hem de süper insanı oluşturmak.

İngiltere'de Bath Üniversitesi'nde yapılan araştırmada beyne takılan çipler, Parkinson gibi hastalıkların tedavisinde umut ışığı olurken insan hafızasını da yüzde 15 ila yüzde 20 oranında iyileştirmeyi başardı.

BİRÇOK HASTALIĞA ÇÖZÜM OLABİLİR

Bilim insanlarının yürüttüğü bu araştırmaların, Parkinson ve Alzheimer'ın yanı sıra depresyon, bağımlılık, otizm, epilepsi ve konuşma bozuklukları gibi gündelik hayatı kısıtlayan hastalıklara da çözüm olabileceği belirtiliyor.

Ayrıca geçtiğimiz haftalarda Elon Musk'ın teknoloji şirketi Neuralink ,doğrudan beyne takılan bir implant ile sinir hücrelerine elektrik sinyalleri göndererek bozulan fonksiyonları iyileştirmeyi amaçladıklarını belirtmişti.

Bütün bu gelişmelerle, insanların bilişsel yeteneklerinin ve hayat kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

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