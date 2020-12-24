Bilim Kurulu aşı için toplanacak

Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde yapılacak görüşünün ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde yapılacak görüşünün ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

Bilim Kurulu, koronavirüsün değişime uğramasıyla ilgili gelişmeleri değerlendirecek. Virüsün Türkiye'de yayılımını için atılacak olacak ele alınacak.

Ayrıca son tedbirlerin vaka sayılarına etkisi de ayrıntılarıyla ele alınacak. Bir kez daha aşılama gözden geçirilecek, detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.