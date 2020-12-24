  • BIST 1.416
  • Altın 461,913
  • Dolar 7,6439
  • Euro 9,3273
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -2 °C
»

Bilim Kurulu aşı için toplanacak

Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde yapılacak görüşünün ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.
Bilim Kurulu aşı için toplanacak

Bilim Kurulu Toplantısı bugün saat 17.00'de Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesinde yapılacak görüşünün ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak.

Bilim Kurulu, koronavirüsün değişime uğramasıyla ilgili gelişmeleri değerlendirecek. Virüsün Türkiye'de yayılımını için atılacak olacak ele alınacak.

Ayrıca son tedbirlerin vaka sayılarına etkisi de ayrıntılarıyla ele alınacak. Bir kez daha aşılama gözden geçirilecek, detaylar kamuoyu ile paylaşılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilim Kurulu Üyesi Kara: Ülkemizde tespit edilmiş mutasyon verisi yok22 Aralık 2020 Salı 11:17
  • Mutasyona uğrayan virüs için uyarı22 Aralık 2020 Salı 09:57
  • Hindistan'da günlük vaka sayısı 20 binin altına düştü22 Aralık 2020 Salı 09:34
  • Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 77 milyon 718 bini geçti22 Aralık 2020 Salı 09:33
  • Bakan Koca: Ülkemize giriş yapan 335 yolcu izolasyona alındı22 Aralık 2020 Salı 09:09
  • 'Virüsün mutasyona uğraması aşı çalışmalarını etkilemez'21 Aralık 2020 Pazartesi 15:14
  • Bilim Kurulu Üyesi Çalışkan: Kuru gıdalarda koronavirüs riski yok21 Aralık 2020 Pazartesi 13:02
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar21 Aralık 2020 Pazartesi 08:58
  • Bilim Kurulu Üyesi Turan: Yılbaşını küçük aile formatında kutlayalım20 Aralık 2020 Pazar 10:31
  • Her 10 koronavirüs hastasından 1'i sağlık çalışanı20 Aralık 2020 Pazar 10:22
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti