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Bilim Kurulu bugün toplanıyor: Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.
Bilim Kurulu bugün toplanıyor: Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

AŞI OLMAYANLARA KISITLAMA GELECEK Mİ?

Sağlık Bakanı Koca, "Eğitim ve iş hayatının sekteye uğramaması için aşı olmazsa olmaz kural haline gelmeli, aşı olmayanlar ise düzenli olarak PCR test sonuçlarının negatif olduğunu göstermelidir" açıklamasında bulunmuştu. Sağlık Bakanlığı, özellikle aşı olmayan veli ve öğretmenin kalmamasını istiyor. Bugün yapılacak olan toplantıda bu kararlar da ele alınacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

6 Eylül'de okulların açılması planlanıyor. Hangi kurallar çerçevesinde öğrenciler okullarına dönecek? Buna ilişkin de Bilim Kurulu bir değerlendirme yapacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde aşı konusunda istenilen seviyeye ulaşılmadı. Bu konuda nasıl teşvik yolu izlenecek yine toplantıda verilecek kararlar içerisinde yer alıyor.

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