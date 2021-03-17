  • BIST 1.588
  • Altın 418,343
  • Dolar 7,4960
  • Euro 8,9293
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 4 °C
»

Bilim Kurulu üyesi Akın: Bir hafta sonra hastaneye yatışlar artabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, koronavirüs salgını ile mücadelede normalleşme sürecinin etkilerinin bu hafta görülmeye başlandığını söyledi.
Bilim Kurulu üyesi Akın: Bir hafta sonra hastaneye yatışlar artabilir

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, DHA'ya yaptığı açıklamada, il il 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarının yer aldığı güncel risk haritasını değerlendirdi. Akın, "Şubat ayında Türkiye'ye giren İngiliz varyantının yayılma, bulaşma özelliği çok yüksek olduğu için Mart ayında eski önlemler, kısıtlamalar sürdürülse bile yine bir şekilde vaka artışı bekleniyordu" dedi. Akın, normalleşme etkilerinin bu hafta görülmeye başlandığını kaydederek, "Şu anda vaka sayıları 15 bine gelmiş belki daha da fazla olabilir. Saptananlar bunlar çünkü. Başvurularda artışlar olduğunu duyuyorum. Hastaneye başvurularda artışlar var; ama yatışlarda öyle çok yüksek bir artış yok. Hastalık belirtileri takip eden 5 ile 7’nci günde bazı kişilerde tablo ağırlaşıyor. Buna bağlı olarak hastaneye yatırıyoruz. Demek ki bir dahaki hafta gerçekten Türkiye'deki tablo ağırlaşmaya gidiyorsa, bir dahaki hafta hastaneye yatışlarda bir artışla da karşılaşabiliriz. Hastaneye yatmak tabii kaybedeceğimiz insan sayısının artma olasılığını gösteriyor" diye konuştu.

'SOSYAL YAŞAMIN CANLANMASI RİSKİ ARTIRIYOR'

Vaka sayılarının arttığı illerde şehirlerarası seyahate dikkat çeken Akın, "Vakaların çok yoğun görüldüğü illerdeki insanların hafif olan daha az görülen illere gitmesi ya da hafif görülen illerdeki insanların yoğun görülen illere gidip, tekrar kendi illerine geri dönmesi, hastalığın farklı illere bulaşmasına sebep oluyor. Bu konuda önemli noktalardan birisi, eğer yoğun bir bölgedeyseniz ilin dışına çıkmamak lazım. Ya da sakin bir bölgedeyseniz, kendi bulunduğunuz ilde faaliyetlerinizi sürdürmek zorundasınız. Çok zorunlu haller olabilir. Sosyal nedenler, kayıplar, hastalıklar gibi. Bu nedenle tabii gidilebilir. Ama muhakkak 'normalleşme' adı altında verilen sosyalleşme, sosyal yaşamın biraz canlanması riski artırıyor. O yüzden herkesin riskin arttığını düşünerek, kendi önlemlerine daha dikkatli uyması ve takip etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

'GÜNEY AFRİKA MUTANTI, SİNSİ SİNSİ ARAYA GİRMEK İSTİYOR'

Akın, mutasyonlu virüsün artan vaka artışlarına etkisini değerlendirerek, "Türkiye'de şu anda dolaşımdaki mutasyonu virüsün yüzde 50-60'ı İngiliz varyantıdır. Bu yüzden de bunun bulaşmasını çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bir takip var. Muhtemelen Mart ayının sonlarına doğru buna ait verileri elde edebiliriz. Çünkü İngiltere’de bu veriler ancak Ocak ayında yayınlanmaya başladı. Bir takibe ihtiyacımız var. Şu anda Vuhan tipi virüsle, meşhur İngiliz tipi virüsün bir karışımını yaşıyoruz. Bu arada sinsi sinsi araya girmek isteyen Güney Afrika mutantı var. O biraz daha sıkıntılı. Şu anda Türkiye'de çok yaygın değil ama o da bir süre sonra yaygınlaşabilir" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vakaların azaldığı Rize’de ‘rehavet’ uyarısı16 Mart 2021 Salı 11:47
  • Filistin Sağlık Bakanı Keyle: Salgının mevcut seyri çok tehlikeli bir hal aldı16 Mart 2021 Salı 09:54
  • Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı16 Mart 2021 Salı 09:01
  • Gölbaşı'nda bir köy karantinaya alındı15 Mart 2021 Pazartesi 19:08
  • Fransa'da son 24 saatte 26 bin 343 Kovid-19 vakası tespit edildi15 Mart 2021 Pazartesi 09:13
  • Hollanda, Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu15 Mart 2021 Pazartesi 09:13
  • Kayseri'de 740 nüfuslu mahalle karantina altına alındı14 Mart 2021 Pazar 22:12
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Kovid-19'la mücadelesi dünyaya örnek oldu14 Mart 2021 Pazar 11:23
  • Türkiye'de 14 bin 941 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti13 Mart 2021 Cumartesi 07:58
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar13 Mart 2021 Cumartesi 07:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti