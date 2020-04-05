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Bilim Kurulu Üyesi Ateş: Aşı denemesi başarılı oldu

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşı denemesinin hayvanlar üzerinde başarılı olduğunu duyurdu.
Bilim Kurulu Üyesi Ateş: Aşı denemesi başarılı oldu

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara Twitter hesabı üzerinden koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak aşı denemesinin başarıyla yapıldığını duyurdu.

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, küçük bir bant üzerindeki mikro-iğnelerle, koronavirüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, vücudun savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor gelişmesine neden olan, aşının hayvanlar üzerinde başarıyla denendiğini açıkladı.

İşte Ateş Kara'nın o açıklaması:

İyi bir haber, küçük bir bant üzerindeki mikro-iğneler ile, koronovirüsün hücreye tutunmasını sağlayan kısmını, savunma sistemine tanıtıp, koruyucu antikor geliştirmeyi amaçlayan aşı, hayvanlarda antikor cevabı oluşturdu, şimdi sıra bu cevap hastalıktan koruyacak mı ona bakmada

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