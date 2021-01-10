  • BIST 1.541
  • Altın 438,721
  • Dolar 7,3525
  • Euro 9,0134
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 4 °C
»

Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşıda tereddüt yaşamazsak maskesiz hayat daha erken olur

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, aşı olma konusunda vatandaşlar herhangi bir tereddüt yaşamazsa maskesiz hayata geçişin biraz daha erken olabileceğini söyledi.
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşıda tereddüt yaşamazsak maskesiz hayat daha erken olur

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, kısıtlamaların Türkiye’deki etkisini görmeye başladıklarını belirterek, vaka sayılarında, hasta sayılarında ve kayıplarda azalmaların başladığını kaydetti. Prof. Dr. Kara, "Benim en büyük ümidim kayıplarımızın da biran evvel mümkün olduğu kadar sıfır olması, en az sayıya inmesi. Rakamlarda aşağıya doğru gidişimiz var; ama bu kısıtlamalardaki gevşeme veya bir miktar azalma ne zaman olabiliri değerlendirirken birkaç noktayı göz önüne almamız lazım; bunlardan birisi İngiltere’de görülen mutasyon. Bizim ülkemizde oradan gelen birkaç kişide olduğunu biliyoruz. Onlar şu anda izolasyon altında tutuluyorlar; ama hem o ihtimali göz önüne alarak hem de normal şartlarda daha fazla kayıp yaşamamak için bizim mümkün olduğu kadar maske ve mesafeye dikkat etmemiz lazım" dedi.

'AŞI YENİ VE ÇOK ETKİLİ BİR SİLAHIMIZ'

Prof. Dr. Kara, özellikle hasta sayısında, kayıp sayısında mümkün olan en aşağı değerlere inilmesinden sonra ve bunun da sürekliliğinin görüldüğünde kısıtlamalarda basamak basamak bir geriye dönüşün olacağını kaydetti. Prof. Dr. Kara, "Bizim hem üniversitelerimizi ve diğer okullarımızı düşünerek hareket etmemiz ve onların bir an evvel açılabilir olmasını sağlamamız gerekiyor. Aşı, elimizde yeni ve çok etkili bir silahımız. Özellikle kayıp yaşama ihtimalimiz olan yaş ve risk gruplarını erken dönemde aşılayabilirsek kısıtlamalarda da bir miktar rahatlamamızı sağlarız. Toplumda maske takanların oranı yüzde 95'lere ulaşırsa, maskesiz kişi eğer 100 kişiden sadece 1-2 kişiye inebiliyorsa o zaman 'evet, bizim artık kısıtlama yapmamıza gerek yok, zaten bireysel olarak aldığımız önlemler etkin ve yeterli' deriz. Öyle bir durumda artık kısıtlamalar gevşeyebilir" diye konuştu.

'YAZ AYLARINDA BİRAZ DAHA RAHATLAMIŞ OLURUZ'

Prof. Dr. Kara, maskesiz olabilme şansının ne zaman kazanılabileceğine ilişkin ise "Virüsün artık dolaşımda olmadığından emin olmamız lazım ya da benim ve çevremdekilerin virüse karşı artık tamamen korunur hale geldiğimizi biliyor olmamız lazım. Bu değere ne zaman ulaşabileceğimiz bugünlerde maske, mesafeye ne kadar dikkat ettiğimiz, kısıtlamalara ne kadar uyduğumuz, aşılamayı ne kadar yapabildiğimizle direkt olarak ilişkili. Aşı oranımız yüksek olursa, toplum içerisinde aşı uygulamamız özellikle riski olduğunu düşündüğümüz grup içerisinde yüzde 100’ü sağlayabilirse, aşı olma konusunda vatandaşlarımız, büyüklerimiz herhangi bir tereddüt yaşamazsa o zaman işte bu biraz daha erken olur. Ama orada bir tereddüt olduğu anda bu süreç istesek de istemesek de uzayacaktır. Açıklanan ve planlanan aşılama rakamları var. Gelmesini beklediğimiz aşılar var. Bunlar zamanında gelip, zamanında uygulanır, herhangi bir problem yaşamazsak o zaman yaz aylarında biraz daha rahatlamış oluruz" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransa’dan Moderna aşısına onay08 Ocak 2021 Cuma 17:54
  • Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının dozunu azaltmak mümkün değil08 Ocak 2021 Cuma 12:56
  • İsrail, mart sonuna kadar 16 yaş üstü tüm vatandaşlarını Kovid-19'a karşı aşılamayı planlıyor08 Ocak 2021 Cuma 09:14
  • Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 200 bini geçti08 Ocak 2021 Cuma 09:14
  • ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısının ocak sonuna kadar 438 bine çıkabileceği tahmin ediliyor08 Ocak 2021 Cuma 09:12
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar08 Ocak 2021 Cuma 09:06
  • Bilim Kurulu Üyesi Turan: Aşılanmak, hastalığın bulaşmayacağı anlamına gelmez07 Ocak 2021 Perşembe 11:27
  • Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 63 milyonu geçti07 Ocak 2021 Perşembe 09:13
  • Amasya'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanı son yolculuğuna uğurlandı06 Ocak 2021 Çarşamba 12:58
  • Sağlık Bakanlığından Kovid-19 aşı uygulamasında 'dolandırıcılık' uyarısı: Çağrı ve mesajlara itibar etmeyin06 Ocak 2021 Çarşamba 12:54
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti