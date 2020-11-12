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Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Sigara dumanı virüsün yayılımına neden oluyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "Sigara dumanı virüs parçacıklarının daha uzak mesafeye yayılımına neden oluyor" dedi.
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Sigara dumanı virüsün yayılımına neden oluyor

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüsün yayılmasında sigara dumanının etkisini değerlendirdi. Doç. Dr. Kayıpmaz, insanlar konuştuklarında, öksürdüklerinde, bağırdıklarında ve kahkaha attıklarında çıkan olası virüs parçacıklarının daha uzak mesafeye gidebileceğine dikkat çekerek, "Özellikle hapşırık ve öksürükle virüs parçacıklarının daha uzak mesafeye ulaşabildiğini biliyoruz. Aynı şekilde sigara içen kişilerde de verilen nefes daha kuvvetli olduğu için ve bu sigara dumanının da virüs parçacıklarını taşıma ihtimali olduğu için daha uzak mesafeye virüsün yayılabilme ihtimali bulunmaktadır. Eğer kişiler arasındaki fiziki mesafeyi biz sigara içilmeyen bir alan için 2 metre düşünüyorsak; sigara içilen açık bir alanda bu mesafe en azından 4 metre olmalıdır. Bir başka deyişle siz sigara içen kişinin içtiği sigaranın kokusunu alıyorsanız, aradaki mesafeyi daha fazla açmak durumundasınız" diye konuştu.

'VİRÜSÜN YAYILMASI AÇISINDAN RİSK'

Doç. Dr. Kayıpmaz, Türkiye'de insanların iş yerlerinde mola saatlerinde, dinlenme saatlerinde veya hastane önlerinde gruplar halinde sigara içtiklerini belirterek, "Sigara, maskeler indiği zaman, beraber içildiğinde virüsün yayılma şansı daha da artıyor. Kişiler sigara içerken maskelerini indirmek durumundalar. Maskeler iniyor; kişiler arasındaki fiziki mesafe azalıyor. Aynı zamanda bu kişi dumanı da dışarıya üflediği için virüsün yayılması açısından elverişli bir ortam oluşturuyor. Bundan dolayı, kamuya açık yerlerde, kapalı alanlarda ve kalabalık yerlerde sigara içilmesi virüsün yayılması bakımından riskli olduğundan dolayı sigara yasağıyla ilgili kararlar alınıyor" ifadelerini kullandı.

'HEM DİREKT HEM ENDİREKT ETKİLERİ VAR'

Doç. Dr. Kayıpmaz, sigara içmemenin daha sağlıklı olacağını ifade ederek, "İsteğimiz kişinin bu dönemde sigara içmiyorsa sigaraya hiç başlamaması. Sigara içiyorsa sigarayı bırakması. Çünkü sigaranın dumanı yoluyla daha uzak mesafeye virüsü götürme ihtimali var. Akciğer dokusunu harap etme ihtimali var, içeriğindeki kanserojen maddeler dolayısıyla. Ayrıca damar hastalıklarına da sebep olma ihtimali var. Sigara içen kişilerde de hastalığın daha ağır gittiğine dair çalışmalar söz konusu. Durum böyle olunca hem sigaranın direkt etkileri var hem de endirekt etkileri var. Duman yoluyla çevrenizdeki insanlara bulaştırma ihtimali de taşıyorsunuz. Hiç içilmesini tavsiye etmiyoruz; ama eğer buna rağmen dışarıda sigara içiliyorsa tek kişi içilmeli, gruplaşmalar olmamalı ve kişiler arasındaki fiziki mesafe olması gerekenden en az 2 kat daha fazla olmalı" dedi.

'SİGARA DUMANI DAHA UZAĞA TAŞIYOR'

Doç. Dr. Kayıpmaz, sigara dumanının virüs parçacıklarını ne kadar uzağa taşıyabildiğine dair net bir kanıt olmadığına vurgu yaparak, "Bu 2 katı da olabilir, 4 katı da olabilir. Şunu biliyoruz ki virüs parçacıkları daha uzağa sigara dumanıyla gidebiliyor. Ondan dolayı bir kişinin sigara dumanının kokusunu alıyorsanız oradan uzaklaşmanız lazım. Burada sigara dumanı virüs parçacıklarının kişiler arasında daha uzak mesafeye yayılımına neden oluyor. Sigaranın hem kapalı hem açık ortamlarda toplu biçimde içilmemesini özellikle tavsiye ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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