Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz tarih verdi: Bir miktar nefes alacağız

Bilim Kurulu'nun Acil Tıp Uzmanı üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "En kritik döneme girdik. Dişimizi sıkarsak haziran ayında bir miktar nefes alabiliriz" dedi.

Türkiye’de koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 649 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 30 bini geçti.

Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, önümüzdeki iki haftanın çok kritik olduğunu söyleyerek “Hatta en kritik döneme girdiğimizi düşünüyorum. Bir süre daha dişimizi sıkarsak haziran ayında bir miktar nefes alacağımızı umuyorum" dedi.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz, Milliyet'e verdiği demeçte "Bu kadar pozitif vakayı yakalamamızda en büyük etken tabii ki günlük test sayısında 20 bini geçmiş olmamız. Pozitif olduğu tespit edilen vakaların aynı zamanda yakın temaslıları da taranıyor. Pozitif vakalarla yakın teması olmuş kişilerin izolasyonuyla da hastalığın yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

Bu salgını ülke olarak en az hasarla atlatmanın mümkün olduğunu savunan Kayıpmaz, şunları söyledi:

"Bu bağlamda biyoistatistiksel modellemelere göre önümüzdeki iki haftanın çok kritik olduğunu, hatta en kritik döneme girdiğimizi düşünüyorum. Bir süre daha dişimizi sıkarsak, haziran ayında bir miktar nefes alacağımızı umuyorum. Unutulmamalı ki bu bizim elimizde. Özellikle bu iki hafta olmak üzere nisan ayı içerisinde evde ne kadar sıkılırsak, bunun meyvelerini o kadar erken toplarız.