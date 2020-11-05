  • BIST 1.182
  • Altın 520,461
  • Dolar 8,4123
  • Euro 9,9276
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Virüsün öldürücü etkisinde azalma yok

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüsün hastalık yapıcı etkisinde ve öldürücü etkisinde herhangi bir azalma görmediklerini söyledi.
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Virüsün öldürücü etkisinde azalma yok

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi olan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, koronavirüsün ölümcül etkisinin azaldığına ilişkin açıklama ve araştırmaları değerlendirdi. Doç. Dr. Kayıpmaz, acil serviste çalıştığına dikkat çekerek, "Biz klinikte virüsün hastalık yapıcı etkisinin veya öldürücülüğünün azaldığına dair herhangi bir belirti görmüyoruz. Hastalar; bizlere klinikleri daha çok sıkıntılı bir vaziyette geliyorlar. Biz mart ayında hastaların kliniğini ne kadar ağır görüyorsak şu anda da aynı ağırlıkta hastalık seyrediyor. Yani virüs elbette ki çeşitli mutasyonlara uğruyor; canlılığını devam ettirmek adına, daha çok insana bulaşmak adına çeşitli mutasyonlar yapıyor. Bunlarla ilgili akademik çalışmalar da var. Bununla birlikte klinikte biz hastalık yapıcı etkisinde ve öldürücü etkisinde herhangi bir azalma görmüyoruz" dedi.

'ELİMİZDE ŞU ANDA ÇOK KUVVETLİ TANI ARAÇLARI VAR'

Doç. Dr. Kayıpmaz, dolaylı olarak ölüm oranlarında bir azalmanın dünya genelinde var olduğunu ifade ederek, "Burada yapılan test sayılarının artmasıyla birlikte semptom göstermeyen pozitif kişilerin saptanması önemli. Erken tanının olması önemli. Elimizde şu anda kan tetkiki anlamında, PCR testi anlamında ve radyolojik görüntülemeler anlamında çok kuvvetli tanı araçları var. Biz tanı araçlarını ne kadar yaygın kullanırsak o kadar fazla hastayı erken dönemde tanıyabiliyoruz. Asemtomatik kişilerin PCR pozitifliği olsa bile evde izole olmalarını sağlıyoruz. Böylece bu kişiler toplum hayatına karışmıyor. Ve mümkün olduğunca hastalığın yayılması o yerde sınırlandırılıyor. Ayrıca semptom veren kişilerde de hastalığın erken dönemde de tanısını koyduğumuzda erken tedaviye başlama şansımız da oluyor. Laboratuvar yöntemleri, PCR testleri ayrıca radyolojik görüntülemeler, tomografiler gibi imkanlarla erken dönemde hastalığın tanısını koyabiliyoruz. Erken tanı erken tedaviyi de beraberinde getiriyor" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmir'de enkazdan kurtarılan 14 kedinin tedavisi devam ediyor05 Kasım 2020 Perşembe 12:20
  • Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kovid tedavim başarıyla tamamlandı05 Kasım 2020 Perşembe 12:19
  • Fatih sondaj gemisi Türkali-1 kuyusunda sondaja başladı05 Kasım 2020 Perşembe 11:57
  • Bakan Selçuk: Depremden etkilenen İzmir'de SED ödemelerini öne çektik05 Kasım 2020 Perşembe 11:57
  • Doğu Anadolu'daki 6 ilde aralıklı sağanak bekleniyor05 Kasım 2020 Perşembe 11:56
  • Hatay'da kamu binaları, banka ve bazı özel işletmelere HES koduyla girilebilecek05 Kasım 2020 Perşembe 11:55
  • Malatya'da PÖH'ler dualarla Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı05 Kasım 2020 Perşembe 11:55
  • Dışişleri Bakanlığında atamalar05 Kasım 2020 Perşembe 11:30
  • Kadroya geçen taşeron işçilerin daha önce ücret ile diğer haklarının asgari ücretle irtibatlandırılmasına son verildi05 Kasım 2020 Perşembe 11:30
  • GAP'ın başkenti Şanlıurfa'da mısır hasadı bereketli başladı05 Kasım 2020 Perşembe 11:29
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti