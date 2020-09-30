  • BIST 1.137
  • Altın 470,768
  • Dolar 7,7539
  • Euro 9,0807
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 23 °C
»

Bilim Kurulu üyesi Özlü: Pandemi süresince birlikte yeme içme güvenli değil

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Günümüzde pandemi süresince birlikte yeme içme güvenli değil, aynı masada yemek yemek güvenli değil." dedi.
Bilim Kurulu üyesi Özlü: Pandemi süresince birlikte yeme içme güvenli değil

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile toplu halde yeme içmenin bulaş açısından risk oluşturduğunu söyledi. Özlü, birlikte yeme içme kültürünün koronavirüsün yayılması için çok uygun koşul oluşturduğunu belirterek, "Gerek ev davetleri, eş dost bir araya gelip yeme içme, günler, birlikte oturmalar, toplu sünnet ve düğün yerlerindeki yemek davetleri, yemekhaneler, gerekse de restoran ve kafelerde bir masada karşılıklı oturarak birlikte yeme içme bulaşma için bulunmaz bir fırsat. Bu sırada kimse doğal olarak maske takmıyor. Maske takmadığınız zamanda bulaşma kolay oluyor, korunmasız oluyorsunuz. Zaten bir masada ya da bir sofrada oturuyorsanız mesafe de korunamıyor. Karşılıklı sohbet ediliyor, o sohbet sırasında bir kişi pozitifse eğer oradaki pek çok kişiye virüs bulaşır, bulaşıyor da zaten. Sadece bizde görülen bir durum değil Avrupa'da da restoran ve kafelerin bulaşmada çok büyük rol oynadığı gösterilmiş" dedi.

Prof. Dr. Özlü, "Günümüzde pandemi süresince birlikte yeme içme güvenli değil, aynı masada yemek yemek güvenli değil. Herkesin kendi başına izole şekilde yemesi lazım, mesafeyi koruyarak yemesi lazım. Maske yerken, içerken takılamadığı için tek koruyucu yöntem mesafe. Mesafenin mutlaka korunması lazım. Herkesin kendi başına ayrı bir odada, ayrı bir köşede yemesi mümkün, bu güvenliği kısmen sağlar" diye konuştu.

'HANE HALKI İLE YEMEK YEMEYİ TERCİH EDİN'

Bilim Kurulu üyesi Özlü, bir masada karşılıklı yemek yerken, bir şeyler içerken, karşıdaki kişinin konuşması ile ağzından çıkacak damlacıklar sayesinde bulaşın olacağına dikkat çekip, şunları kaydetti:

"En kolay yaygın bulaşma şekli bu zaten. Bu dönemde çok dikkat etmek lazım. Hane halkı ile yemek yemeyi tercih edin. Diğer dostlarınız, arkadaşlarınız, yakınlarınız ile aynı masada yemek yememeye çalışın. Bir araya geldiniz, bir şeyler yemeniz gerekiyorsa herkes tabağını alıp ayrı bir köşede mesafeyi koruyarak yesin. Restoran ve kafelerde garsonların ve mutfakta çalışanların da damlacıklarının yemeğe bulaşmaması gerekiyor. Restorana gittiğinizde görebiliyorsanız mutfağına bakın. Garsonlara bakın, eğer ağzı, burnu maske ile usulüne uygun örtülüyse mutfakta çalışanlar, çalışırken maske kullanıyorlarsa işte o zaman güvendesiniz demektir. Yoksa o yemek önünüze gelirken ya da mutfakta sizin için hazırlanırken orada çalışan insanların damlacıkları tabağa, yemeğe bulaşacaktır, o açıdan risk var. Garsonların size yaklaşıp, masanıza servis yapması sırasında bulaştırma riski var."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kovid-19’un yayılmasını önleyen ‘burun spreyi’ projesine ödül28 Eylül 2020 Pazartesi 17:53
  • Pandemiye karşı geliştirilen FAZ 3 aşamasındaki ilk aşı yapıldı28 Eylül 2020 Pazartesi 14:11
  • Yoğun bakım çalışma zorluğu yüzüne yansıyan Seher hemşireye övgü28 Eylül 2020 Pazartesi 09:19
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar28 Eylül 2020 Pazartesi 09:10
  • Türk Kızılay ürettiği cerrahi maskeleri ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtıyor27 Eylül 2020 Pazar 14:16
  • 'Nefes alamıyorsunuz, bunu yaşamak korkunç bir şey'27 Eylül 2020 Pazar 11:29
  • 'ÜTS'ye kayıtlı olmayan maskelerden uzak durun'27 Eylül 2020 Pazar 10:45
  • Bakan Varank: Virüs aşısında son aşamaya gelindi27 Eylül 2020 Pazar 09:51
  • Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar27 Eylül 2020 Pazar 09:16
  • Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1089, Brezilya'da 729 kişi öldü26 Eylül 2020 Cumartesi 10:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti