  • BIST 1.408
  • Altın 461,101
  • Dolar 7,6288
  • Euro 9,3315
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 0 °C
»

Bilim Kurulu Üyesi Turan: Yılbaşını küçük aile formatında kutlayalım

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, yılbaşı sürecinde 4 günlük kısıtlama olacağını hatırlatarak, "Burada önerim lütfen küçük aile formatında yılbaşımızı kutlayalım. Büyük mekanlara girmeyelim." dedi.
Bilim Kurulu Üyesi Turan: Yılbaşını küçük aile formatında kutlayalım

Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Doç. Dr. Sema Turan, 2-3 hafta öncesinde artan hasta sayıları ile birlikte sağlık çalışanlarının yükünün çok arttığına dikkat çekerek, "Ciddi bir yük altına girmiştik, çok yoğun çalışıyorduk; hala da çok yoğunuz ama sayıların özellikle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarıyla birlikte bir azalma trendine girdiğini görüyoruz. Bu çok sevindirici. Demek ki aslında uygulanabilir bir kuralla bu pandemi ile savaşabiliyoruz. O yüzden mutlaka ileri aylarda da kısıtlamalara uymaya devam edersek bu hastalık ile karşılaşma ihtimalimiz azalacak ve umarım aylar içerisinde de bu pandemi biter ve biz de bu hastalıktan kurtuluruz" dedi.

'YILBAŞINI KÜÇÜK AİLE FORMATINDA KUTLAYALIM'

Doç. Dr. Turan, trendin düşmesi nedeniyle rehavete kapılmamak gerektiğine de dikkat çekerek, "Henüz pandemi bitmedi; devam ediyor. O nedenle önlemlerimizi almaya, kendimizi korumaya devam edelim. Yılbaşı sürecinde 4 gün süreyle bir kapanma olacak. Burada önerim lütfen yine küçük aile formatında yılbaşımızı kutlayalım. Büyük mekanlara girmeyelim. Evlerde bile olunsa kalabalık yapmayalım. Yoksa sonuçları çok kötü olabilmekte. Bunu aylardır yaşayan bir hekim olarak söylüyorum; lütfen kendi evinizde bile olsa kalabalık oluşturmayın. Çünkü kimin virüs taşıdığını bilmiyorsunuz. Yılbaşınızı bu yıl kendiniz ya da küçük aile formatı olacak şekilde kutlamanızı tavsiye ediyorum" dedi. 

YILBAŞI ÖNCESİ SEYAHAT UYARISI

Doç. Dr. Turan, 4 günü fırsat bilip yılbaşı öncesi yaşanabilecek seyahat hareketliliğine de dikkat çekerek, "Kısıtlamanın aslında amacı bütün bireylerimizi evlerinde; daha az sayıda insanla bir arada kalacak şekilde tutmak ve dışarı ile ilişkilerini en aza indirmek. Bunu yapamayacaksak eğer yılbaşı öncesinde böylesine kalabalıklara hazırlanmak ya da oluşturmak açıkçası bu süreç için çok sıkıntılı bir hareket olur. Bunu yapmamalarını tavsiye ediyorum. Bu yıla özel yılbaşını biraz daha sessiz ve sakin geçirmeli. Benim halkımıza söyleyeceğim en önemli şey budur. Lütfen kalabalıklar oluşturmayalım" ifadelerini kullandı.

'ORTAM HAVALANDIRMASI VE KALABALIKLARA DİKKAT'

Doç. Dr. Turan, virüse karşı mücadelede temel kural olan maske, mesafe ve temizliğe şimdi kış ayları ile birlikte kapalı alanlara girilmesi nedeniyle ortam havalandırması ve kalabalıklardan uzak durmanın da eklendiğini kaydetti. Doç. Dr. Turan, "Çünkü böyle ortamlarda uzun süre kaldığınızda virüse temasınız daha fazla olmakta ve buna bağlı olarak hastalık şiddetiniz artmakta. Kapalı mekanlarda çok uzun süre vakit geçirmeyelim, mekanın havalandırılmasına özen gösterelim. Virüs yükü ağır olursa geçireceğiniz klinik tablo da ağır olmakta. Virüs yükünü azaltmak için kapalı mekanlarda olmamalıyız. Eğer kapalı mekanlarda kalacaksak kısa süreli kalmalıyız. Eğer bu mekanda bulunuyorsak ortamın havalandırıldığından emin olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sağlık Bakanı Koca, 5 ilde günlük vaka sayılarının düşüşe geçtiğini duyurdu19 Aralık 2020 Cumartesi 08:58
  • Koronavirüsü yenen doktor: Peçete ve kürdandan bile bulaşabilir19 Aralık 2020 Cumartesi 08:27
  • Sağlık Bakanlığı'ndan, 'meslek hastalığı' genelgesi18 Aralık 2020 Cuma 13:55
  • 'Maskeye dokunduktan sonra gözlüğünüze temas etmeyin'18 Aralık 2020 Cuma 10:45
  • Balon balığının zehri, kanser hastalarının acılarını dindirmek için umut olabilir18 Aralık 2020 Cuma 10:43
  • 'Futbolda maçların yapılıp yapılmaması tekrar değerlendirilmeli'18 Aralık 2020 Cuma 10:18
  • Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 75 milyon 283 bini geçti18 Aralık 2020 Cuma 10:05
  • Afrika kıtasında Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 646 bini aştı18 Aralık 2020 Cuma 09:06
  • Bulaşıcı hastalık aşısında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna 'Acil Kullanım Onayı' yetkisi18 Aralık 2020 Cuma 09:01
  • Bakan Koca'dan Samsun'da doktora bıçaklı saldırı girişiminde bulunulmasına tepki: Şiddetle mücadelemizi sürdüreceğiz18 Aralık 2020 Cuma 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti