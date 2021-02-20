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Bilim Kurulu üyesi uyardı: Bu sözlere kanmayın!

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da aşı dolandırıcılarına karşı uyardı. İlhan, vatandaşların ’seni ücretle öne alayım’, ’randevu alayım’, ’özel aşı yapayım, yurt dışından getirdim’ gibi söylemlere kanmamalarını istedi.
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Bu sözlere kanmayın!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizde aşı sadece Bilim Kurulunca belirlenen öncelik sırasına göre ve herkes için ücretsiz olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımıza ulaşarak, aşıda öncelikli hale getireceğini iddia ederek para talep eden dolandırıcılar hakkında adli işlem başlatılacaktır" dedi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyararak, bu şekilde uygulanabilecek aşıların sahte alacağını söyledi. Prof. Dr. İlhan, Türkiye’nin aşılama ile ilgili dünyaya örnek bir takvimi olduğunu belirterek, "İki stratejimiz var. Bir, sağlık çalışanları en çok enfekte olanlar ve sistemin devamı için ayakta olması gerekenler. Bunların ikinci dozunun hemen hemen tamamlandığını söyleyebiliriz. Diğeri ise hasta olduklarında en çok hayatlarını kaybedenler, en çok ağır hasta olanlar. Bu grup için aşılamada ikinci doz başladı. 85 yaş üzerinde ikinci doz devam ediyor, aşağıya doğru gelecek" dedi.

’KİMSENİN DEĞİŞİKLİK YAPMA GÜCÜ YOK’

Prof. Dr. İlhan, açıklanan aşılama sisteminin değiştirilemeyeceğini vurgulayarak, "Bu açıklanan aşılama sistemi dışında Türkiye Cumhuriyeti’nde hiçbir kişinin ya da kuruluşun aşılama ile ilgili hiçbir yetkisi ya da değişiklik yapma gücü söz konusu değil. Açıklanan takvim neyse o şekilde devam ediyor. 65 yaş üzerindeki grubun ikinci aşılaması devam ediyor, bu tamamlanınca ikinci gruba geçilecek. İkinci grubumuzda kimler olduğunu hatırlayalım; Mili Savunma Bakanlığı’na, İçişleri Bakanlığı’na bağlı vatandaşlarımız, hizmet önceliği olan meslek grubu, öğretmenlerimiz ve 50-64 yaş aralığında olan vatandaşlarımız" diye konuştu.

’HAYATINI KAYBETMEYE KADAR GİDEN SÜREÇLER OLABİLİR’

Aşı dolandırıcılığının nasıl yapıldığını verdiği örnek ile anlatan Prof. Dr. İlhan, "Örneğin 45 yaşındaki vatandaşa ulaşıp, ’ben sana erken aşı yapayım’ böyle bir şey yok, kimse yaptıramaz. Ayrıca yapılacak o aşının da sahte aşı olacağını bilmemiz gerekiyor. Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatı olmayan, belki içinde aşı ile ilgili olmayan basit bir su olduğunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden vatandaşlardan istirhamımız; HES sistemini yüklemeleri, e-nabız’dan, Sağlık Bakanlığı’nın danışma hattından ya da kendi aile hekimlerinden ne zaman aşı olacaklarını takip etmeleri. Sağlık Bakanlığı’nın sayfasında da var aşı sırasının hangi gruba geldiği. Hiçbir kişiye, hiçbir gruba, ’seni ücretle öne alayım’, ’randevu alayım’, ’özel aşı yapayım, yurt dışından getirdim’ asla buna inanmasınlar. Ayrıca bunların sonucunda da çok olumsuz yan etkiler de olabilir, hayatını kaybetmeye kadar giden süreçler olabilir. 5 milyondan fazla aşı yapıldı. Şu ana kadar yoğun bakımlık olan, entübe olan kimse yok. Bu, aşının kontrollü olmasından kaynaklanıyor. Böyle bir şeyin tersi olursa ne kadar fena olur siz düşünün" ifadesini kullandı.

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