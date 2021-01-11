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Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Üçüncü dalgayı bekliyoruz

Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, üçüncü dalganın beklendiğini ifade ederek, "Mesafeye ve sosyal izolasyona temizliğe dikkat edilmesi lazım. Yeni mutasyonla ilgili önümüzü göremiyoruz." dedi.
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Üçüncü dalgayı bekliyoruz

Sağlık Bakanlığı Korona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, katıldığı NTV yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Hem tedbirler hem de İngiltere'de görülen ve yüzde 70 daha fazla yayılan mutant virüs ile ilgili soruları yanıtladı.

Alınan tedbirlerin işe yaradığının altını çizen Tevfik Özlü, "Tedbirlere devam edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Gerçekten alınan tedbirler işe yaradı. Salgında önemli ölçüde irtifa kaydedildi yani düşme kaydedildi. Vaka sayılarımızla hastane doluluk oranımızda azaldı. Bu aslında yaptığımı işin işe yaradığını tedbirlerin etkili olduğunu gösteriyor" dedi.

"Yeni 3. dalga bekleniyor''

İlk olarak İngiltere'de görülen ve yüzde 70 daha hızlı yayılan mutasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Özlü, "İngiltere bazlı olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde yeni mutasyonlu virüsle birlikte vaka artışları ortaya çıkmaya başladı. Yani yeni 3. dalga bekleniyor. Bu bakımdan üçüncü dalgaya hazırlıklı olunması lazım. Bu bakımdan üçüncü dalga açısından mesafeye ve sosyal izolasyona temizliğe dikkat edilmesi lazım. Yeni mutasyonla ilgili önümüzü göremiyoruz. Zor durumla karşılaşacağımızı öngörmek çok zor şu anda. Takip ediyoruz, umarım bu kontrolsüz artışların dünyanın diğer ülkelerinde tekrarlanmaz" değerlendirmesinde bulundu.

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