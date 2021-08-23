Bilim mahallelere taşındı

Çocuklara bilimin heyecanını yaşatmak için hayata geçirilen ‘Bilim Firarda’ projesi kapsamında, geleceğin mucitleri bir araya geldi. Çocuklar, resimden matematiğe, fen bilimlerinden robotik kodlamaya kadar birçok etkinlikte yer aldı.

Sultangazi Belediyesi, Bilim Firarda Projesi ile ilçenin 15 mahallesinde çocuklara yönelik bilimsel etkinlikler düzenleniyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim Kültür Merkezi tarafından 5 – 14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik, her seferinde farklı bir mahallede düzenlenen Bilim Firarda Projesi’nin bu seferki durağı Masal Kahramanları Parkı oldu.

5 ATÖLYE VE 9 FARKLI ALAN

Astronomi, akıl zeka oyunları, fen bilimleri, drama ve resim atölyesi olmak üzere 5 atölye ve 9 farklı alanın olduğu projede çocuklar ayrıca içinde Bilim Sergisi bulunan Bilim Otobüsü’nü de gezdi. Otobüste insan anatomisini gösteren maketler, dişli çarkların çalışma mekanizmaları, kalp dolaşım sistemini açıklayan görseller, bitki ve hayvan hücresi maketleri, Newton Topları gibi birçok ilgi çekici bilimsel materyal çocuklar tarafından incelendi. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Hizmeti büyük binalardan çıkarttığımız, çocuklarımızın evine, mahallesine, parkına, meydanına kadar gittiğimiz çok özel bir programımız” ifadelerini kullandı.

BİLİMİ ÇOCUKLARLA BULUŞTURUYORUZ

Bilim Firarda projesi ile bilimi çocuklarla buluşturduklarına dikkat çeken Av. Abdurrahman Dursun, “Bugün pırıl pırıl yavrularımızla bir aradayız. Bilim Firarda bir otobüsümüzle hareket ettiğimiz, otobüsümüzle 15 mahalleye uğradığımız ve o mahallelerde bilimi çocuklarla buluşturduğumuz, hizmeti mahalleye götürdüğümüz bir program. Mahallelerimizde yaklaşık 9 kategoride bilim etkinliklerimiz var” dedi.

BİLİM FİRARDA’DA ÇOK EMEK VAR

Çocukların huzur ve mutluluğu için onlarla bir arada olduğunu belirten Dursun, “Çocuklarımızın yüzündeki gülücüğü, heyecanlarını gördüğümüz müddetçe biz de mutlu oluyoruz. Bilim Firarda’da çok emek var. Otobüsümüz de bizim için son derece önemli. Hizmeti büyük binalarda çıkarttığımız, çocuklarımızın evine, mahallesine, parkına, meydanına kadar gittiğimiz çok özel bir programımız” diye konuştu.

2 BİN 200 ÇOCUĞA ULAŞTIK

2 Ağustos’ta başlayan projenin ay sonuna kadar devam edeceğini dile getiren Dursun, “Bu özel programı devam ettiriyoruz. 2 Ağustos’ta başladık ayın sonuna kadar da programımız devam edecek. Bugüne kadar 2 bin 200 pırıl pırıl çocuğumuza ulaştık. Onlar eğitmenlerden dersler alıp, oyunları nasıl oynayacaklarını öğreniyorlar. Onlar mutlu oldukça biz de onlarla beraber mutlu oluyoruz. Farklı farklı programlarla çocuklarımızla bir araya geleceğiz, onları mutlu edeceğiz. Onlar mutlu oldukça biz de mutlu olacağız” dedi.

“HAYATI KEŞFEDİYORUZ”

9 yaşındaki Elif Mina Özdemir, “Bugün maskeler yaptık. Fen bilimlerinde daha önce hiç görmediğim etkinliklerde bulunduk. Sıvı yağ ve boya ile bir şey yapıyorlardı benim aklım almadı. O kadar değişikti. Çok eğlenceliydi. Şimdi zürafa resmi yapıyorum. Zürafayı ben çok seviyorum. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Başkanla birlikte oyun oynayan başka bir çocuk ise, “Burada vakit çok güzel geçiyor. Resim yapıyoruz, yeni oyunlar öğreniyoruz, hayatı keşfediyoruz” dedi.