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Bilime merak duyanların adresi “Mamak Füzyon”

Türkiye’de ilk defa ileri teknoloji alanlarında yerel yönetim inisiyatifi ve modeli oluşturan Mamak Belediyesi, hayata geçirdiği Mamak Füzyon çatısı altında genç yetenekleri ve akademisyenleri Matematiksel Bilim Toplantısı’nda bir araya getirdi.
Bilime merak duyanların adresi “Mamak Füzyon”

Mamak Belediyesi Başkanı Murat Köse, Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyesi Dr. Osman Coşkun, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, Prof. Dr. M. Taner Koşan, Doç. Dr. Miraç Çetin, Doç. Dr. Aynur Özcan ve bilime merak duyan gençlerin katılımıyla gerçekleşen ilk toplantıda Müzik ve Matematik İlişkisi, Jonglörlük Döngüleri, Evren ve Matematik konuları ele alındı. 

Çağın ötesinde bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz

İnsanlık tarihinde yeni bir dönem yaşandığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Belediyesi olarak Türkiye’de çok az sayıda mevcut olan teknoloji ve girişimcilik birimimizi kurduk. Sosyal ve temel bilimleri kaynaştıracak olan Mamak Füzyon Merkezi’miz gençlerimize yeni fikirlerin aşılandığı merkez olacak. Gençlerimizin dinamik gücünün farkındayız ve burada yaptığımız çalışmalarla onlara çağın ötesinde bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Devrim niteliğinde proje

İnsanlığın, tanımaya, keşfetmeye, okumaya ilk önce kendisinden başlaması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu Dr. Osman Coşkun, “Gücümüzün farkına varıp, yenilikler üretmeliyiz. Mamak Füzyon, ülkem adına dünya adına devrim niteliğinde bir proje. Buradaki genç fikirler çok şanslılar, buranın nimetlerinden faydalanacaklar. Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse’nin bu çalışması muhteşem, kendisine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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