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Bilinmeyen Miras

Başkentlilerin çok bilmediği tarih mirası Hamamönü’ndeki Karacabey Camii ve Türbesi 650 yılı aşkın geçmişiyle adeta zamana meydan okuyor.
Bilinmeyen Miras

Altındağ Hamamönü’nde 1430-40 yılları arasında inşa edildiği tahmin edilen 650 yılı aşkın geçmişiyle Karacabey Camii ve Türbesi Başkent’in önemli tarihi miraslarından biri olma özelliğini taşıyor.Külliye, Fatih Sultan Mehmet’in komutanlarından Celalettin Karacabey tarafından yaptırıldı. Cami, türbe, imaret, çeşme, hamam, ahır binalarını içerisinde barındıran külliyeden günümüze cami, türbe ve hamam ulaşabildi. Külliye aynı zamanda o dönemde Ankara surları dışına yapılan nadir önemli yapı olma özelliğini de taşıyor. Yine Varna’da şehit düşen Karacabey’in türbesi de caminin hemen yanında bulunuyor. 

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İBADET, KONAKLAMA, SOHBET ODASI 
Karacabey Camii, Osmanlı mimarisinin bilinen en eski plan tiplerinden biri olan tabhâneli (zâviyeli) yapılarındandır. Vakfiyesinde, diğer yazılı kaynaklarda, kitabelerde ve halk arasında İmaret Camii diye anılmaktadır. Sultan 2. Murat döneminin mimari özelliklerini barından caminin 5 kubbesi bulunuyor. Caminin içerisinde dönemin ileri gelenlerinin toplandığı oda, konaklama yeri ve sosyal alanlar ile doğu kısmında bulunan 5’inci kubbesinin altında cemaatin toplandığı yer bulunuyor. 

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DEVAMLI RESTORE EDİLDİ
650 yılı aşkın tarihiyle günümüze ulaşan tarihi Karacabey Camii birçok deprem ve hasar gördü. 1892’de yaşanan deprem sonra büyük zarar gören caminin kubbesi çökmüş. Daha sonra 1894 yılında onarılan cami 1938, 1947, 1965, 1989’da restore edilmiştir. 2003-2005 yılları arasında etrafında yapılan kazılar sonucunda elde edilen bulgularla tekrar aslına uygun olmak kaydıyla restorasyona uğramıştır. Caminin dış mekânı ve mimarisinin boya ve tuğla bakımları en son geçtiğimiz yıl tekrar elden geçirilmiştir. 

VARNA ŞEHİDİ KARACABEY TÜRBESİ
Caminin kuzeybatısında yer alan türbenin kapısında bulunan kitabeden anlaşıldığı üzere türbenin Karacabey’e ait olduğu belirtilir. Fatih Sultan Mehmet’in komutanlarından Karacabey 1444 yılında Varna Savaşı’nda şehit düşmüştür. 

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TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI TARİHİ HAMAM
Karacabey Külliyesi’ne ait olan bulunduğu semt Hamamönü’ne de ismini veren Talatpaşa Bulvarı üzerindeki Karacabey Hamamı ise, günümüzde halen varlığını korumakta ve faal olarak hizmet vermektedir. Yapının kitabesi olmamakla birlikte Karacabey tarafından inşaa ettirildiği ve 1440 yıllarında yapıldığı düşünülmektedir. Günümüzde Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağıdır. Hamam kadınlar ve erkekler için iki ayrı bölmede hizmet vermektedir. 

Erkal Erdoğan/İLKSAYFA

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