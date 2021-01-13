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Bilişim alanında iş arayanlar salgından etkilenmedi

Bilişim sektörü salgının olumsuz ekonomik sonuçlarından en az etkilenen sektör olurken, iş ilanı sayısında ise normalleşme dönemine geçiş ayı olan haziran itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22'lik artış yaşadı.
Bilişim alanında iş arayanlar salgından etkilenmedi

AA muhabirinin Kariyer.net'in 2020’nin 'En'leri açıklamasından derlediği bilgilere göre, 27 milyondan fazla özgeçmiş barındıran ve 336 bin'den fazla işverene hizmet veren Kariyer.net, 2020 yılında 800 binden fazla adayın yeni işini bulmasına aracılık etti.

600 bini aşkın iş ilanı yayımlandı
Kariyer.net'te, 2020 yılı boyunca 604 bin iş ilanı yayımlandı ve adaylar 122 milyon 336 bin 768 iş başvurusu gerçekleştirdi.

2,4 milyondan fazla yetenek, iş arayışlarında Kariyer.net platformlarını tercih ederek yeni üye oldu. Kariyer.net, 2020 yılında aldığı 383 milyondan fazla ziyaret ile eğer bir ülke olsaydı dünyadaki en kalabalık 3. ülke olurdu.

Yayınlanan yeni iş ilanı sayısına göre Bilişim, Üretim / Endüstriyel Ürünler, Tekstil, Sağlık ve Yapı sektörleri 2020’de en çok iş ilanı yayınlayan sektörler oldu.

Bu sektörlerde herhangi bir düşüş beklememekle beraber 2021 yılı içinde lokomotif sektörler olacağı tahmin ediliyor. İşverenlerin en çok aday aradıkları pozisyonlar ise satış danışmanı, yazılım mühendisi, muhasebe elemanı, iş analisti, hemşire oldu.

Bilişim sektörü salgına rağmen büyüdü 
Verilerde salgından en az etkilenen sektörlere bakıldığında, geçen yıla göre iş ilanı sayısında yüzde 8 artışıla bilişim sektörü ilk sırada yer aldı. Bilişim sektöründe, normalleşme dönemine geçiş ayı olan haziran ayı itibaıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artış yaşandı. 2020 yılında Bilişim sektöründe en fazla aranan pozisyonlar ise yazılım uzmanı, grafiker, bilgi işlem uzmanı, bilgisayar mühendisi ve java yazılım uzmanı oldu.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, 2020 yılında; yazılım uzmanları/mühendisleri, Ar-Ge mühendisleri, mobil uygulama geliştiriciler, ürün geliştirme yöneticileri, kullanıcı deneyimi uzmanları, kullanıcı arayüz tasarımı uzmanları, sistem mühendisleri, veri analitiği uzmanları gibi teknoloji alanında çalışan pozisyonlara talebin artmasına dikkati çekti.

Uysal, "Pandemi etkisiyle dijitalleşmenin hızlanması, e-ticaret hacminin büyümesi ve alışverişlerin internet üzerinden yapılması gerekliliği de yine bu alandaki yetenek ihtiyacının katlanarak artmasına neden oluyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bilişim sektöründe daimi bir yetenek açığı var.  İşe alım uzmanlarının yüzde 83’ü bu alanlardaki pozisyonları doldurmakta zorluk çektiklerini belirtiyor. Dijital yetenekler alanında arz ve talep dengesini değiştirecek bir çözüm ortaya çıkmadığı sürece bu pozisyonlarda yetenek çekme yarışının katlanarak devam edeceğini söylemek mümkün." değerlendirmesini yaptı.

2020’de adaylar, özgeçmişlerine en çok Microsoft Office Programları, Autocad, Adobe Photoshop, SolidWorks, SAP gibi yetenekleri ekledi. İşverenlerin aday arayışında ise JavaScript, C#, Java, Microsoft Office Excel, Autocad gibi yeteneklerin üst sıralarda yer alması da dikkat çekti. Maaş ve mülakat bilgileri en çok merak edilen alanlardan oldu, bu sayfalar 29 milyondan fazla görüntülendi, 458 bin kişi maaş ve mülakat bilgisini paylaştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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