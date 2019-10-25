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Bilişimde 'Türkçe' dönüşümü

Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Aktepe, bilişimde 50 bini aşkın kelimeyi Türkçe'ye kazandırdıklarını belirterek, "Siber güvenlik alanındaki 6 bin 700 yabancı kelimeyi Türkçeleştirdik." dedi.
Bilişimde 'Türkçe' dönüşümü

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Genel Başkanı Rahmi Aktepe, TBD olarak bilişim alanındaki yabancı kelimelerin Türkçe'ye kazandırılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda dernek bünyesinde "Özenli Türkçe Çalışma Grubu" oluşturduklarını ifade eden Aktepe, "Bilişim alanında 50 bini aşkın kelimeyi Türkçe'ye kazandırdık." diye konuştu.

Aktepe, bu alanda ilk sözlüğün 1976'da yayımlandığına işaret ederek, "Şu anda siber güvenlik alanındaki yabancı kelimeleri Türkçe'ye dahil etmek için çalışmalar devam ediyor. Siber güvenlik alanındaki 6 bin 700 yabancı kelimeyi Türkçeleştirdik." ifadesini kullandı.

Devletteki genç yapıların bilişim alanında Türkiye'yi ileri taşıyacağını vurgulayan Aktepe, ülkedeki kurumlar arasında ortak çalışma konusunda koordinasyon eksikliği olduğunu dile getirdi.

Aktepe, KOBİ'lerin bilişim alanındaki farkındalığını artırmak için onlara yönelik kongreler düzenlediklerini belirterek, "KOBİ'lerin dijital dönüşüme bugün ihtiyacı olmayabilir ama bir yıl sonra buna ihtiyaç duyabilirler. KOBİ'ler küreselleşen dünyada rekabet edebilmek için dijital dönüşüme mutlaka dahil olmalı. KOBİ'leri bu alanda uyandırmak ve farkındalıklarını artırmak bizim temel görevimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin dijitalleşmesi için çalışmalara başladıklarını söyleyen Aktepe, devlet kurumları, vatandaşlar, şirketler ve üniversitelerin dijitalleşme konusunda ne durumda olduğunu görmek için bu alanları incelemeye karar verdiklerini anlattı.

"Türkiye bilişim alanında gelişti"

Bu alanda dünya standartlarına uygun bir metodoloji çıkarmak için çalıştıklarını dile getiren Aktepe, şunları kaydetti:

"Ar-Ge merkezlerinin kurulması, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nin açıklanması önemli, buna hepimiz sahip çıkmalıyız. Türkiye bilişim alanında gelişti. Özellikle bu alanda proje yazma kültürü oluştu. Ayrıca Türkiye'nin Yapay Zeka Stratejisi'ni oluşturmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının desteğiyle çalıştay yaptık. Yapay Zeka Stratejisi nasıl gelişsin, ilerlesin ve nelere dikkat edilsin gibi konular tartışıldı. Çalıştayın somut rakamları bize gelecek. Onun üzerinde çalışıp bu yıl sonunda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına vereceğiz. Türkiye'nin Yapay Zeka Stratejisi konusunda ne düşündüğümüz konusunda raporumuzu vermiş olacağız."

Aktepe, Türkiye'nin katma değerli ürünlerde ihracatını artırması gerektiğine de işaret ederek, rekabette geri kalınmaması için yüksek katma değerli ürün üretme becerisinin artırılması gerektiğini, bu alanda ülkenin potansiyeli bulunduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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