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Bilkent İhsan Doğramacı Bulvarı trafiğe açıldı

Büyükşehir Belediyesi, Bilkent İhsan Doğramacı Bulvarı’nda 1,5 ay önce başladığı asfalt yenileme ve belli noktalarda genişletme çalışmalarını tamamlayarak, yolu trafiğe açtı.
Bilkent İhsan Doğramacı Bulvarı trafiğe açıldı

Başkentlilerin yoğun olarak kullandığı Bilkent İhsan Doğramacı Bulvarı’nda mevcut yolun asfaltı yenilenerek, yolun yapısı ve uygunluğuna göre şerit artırma çalışması yapıldı.

İhsan Doğramacı Bulvarı üzerinde 14 Kasım’da başlayan çalışmaları kısa sürede tamamlayan Büyükşehir ekipleri; trafiğe nefes aldırmak, sürücüler için daha akıcı ve güvenli trafik akışını sağlamak için 7/24 çalıştı.

Bulvar üzerinde gidiş ve dönüş istikametinde ilave şeritlerin asfalt serim işlemi ise bahar aylarında tamamlanacak. 

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