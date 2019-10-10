Bilkent Şehir Hastanesi'nde eczane sorunu

Başkent'te Bilkent Şehir Hastanesi'nin etrafında eczane bulunmamasının illegal yapılara kapı araladığı belirtildi. Eczacılar Odası, şehir hastanesinde en büyük sorunun bu olduğunu söyledi.

Başkent Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi 'nin etrafında eczane bulunmamasının illegal yapılara kapı araladığı belirtildi. Eczacılar Odası, şehir hastanesinde en büyük sorunun bu olduğunu söyledi.

Memurlar.net'in haberine göre, Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Oda Başkanı Taner Ercanlı, yeni yapılan şehir hastanelerinin etrafında eczane bulamayan halkın karşısına simsarların çıktığını, reçetede bulunan hekim ile ilacı yazan hekimin kaşelerinin farklı olduğunu söyledi.

Oda Başkanı Ercanlı ayrıca, hekim kaşesini almamış hekimlerin başka bir hekim arkadaşının kaşesini kullandığını belirtti.

Ercanlı "Şehir hastanelerinde en büyük sorunun hastane çevresinde eczane olmaması ve bu durumun o bölgede illegal yapılar ortaya çıkmasına neden olmaktadır" dedi.