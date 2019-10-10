  • BIST 99.787
  • Altın 284,440
  • Dolar 5,8667
  • Euro 6,4589
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 15 °C
»

Bilkent Şehir Hastanesi'nde eczane sorunu

Başkent'te Bilkent Şehir Hastanesi'nin etrafında eczane bulunmamasının illegal yapılara kapı araladığı belirtildi. Eczacılar Odası, şehir hastanesinde en büyük sorunun bu olduğunu söyledi.
Bilkent Şehir Hastanesi'nde eczane sorunu

Başkent Ankara'da Bilkent Şehir Hastanesi'nin etrafında eczane bulunmamasının illegal yapılara kapı araladığı belirtildi. Eczacılar Odası, şehir hastanesinde en büyük sorunun bu olduğunu söyledi.

Memurlar.net'in haberine göre, Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Oda Başkanı Taner Ercanlı, yeni yapılan şehir hastanelerinin etrafında eczane bulamayan halkın karşısına simsarların çıktığını, reçetede bulunan hekim ile ilacı yazan hekimin kaşelerinin farklı olduğunu söyledi.

Oda Başkanı Ercanlı ayrıca, hekim kaşesini almamış hekimlerin başka bir hekim arkadaşının kaşesini kullandığını belirtti.

Ercanlı "Şehir hastanelerinde en büyük sorunun hastane çevresinde eczane olmaması ve bu durumun o bölgede illegal yapılar ortaya çıkmasına neden olmaktadır" dedi.

seh.jpg

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2 milyon 500 bin kadına meme kanseri taraması04 Ekim 2019 Cuma 22:00
  • Alzaymırda depresyona 'akupunktur' freni04 Ekim 2019 Cuma 21:00
  • 'Sağlıklı uyku için açık havada yürüyün'04 Ekim 2019 Cuma 19:00
  • 2030 yılında obez çocuk sayısı 250 milyon olabilir03 Ekim 2019 Perşembe 17:05
  • 'Yürüyüşle moraliniz düzelir'03 Ekim 2019 Perşembe 16:57
  • Prof. Dr. Tuğçin Bora Polat: Çocuğunuz yemek yerken yoruluyorsa kalp rahatsızlığı olabilir03 Ekim 2019 Perşembe 10:37
  • Her gün 30 dakika tempolu yürüyüş sağlığı koruyor03 Ekim 2019 Perşembe 10:12
  • Ağız içindeki enfeksiyon, kalpte enfeksiyona yol açabilir29 Eylül 2019 Pazar 10:25
  • Özel hastane yönetmeliğinde değişiklik yapıldı29 Eylül 2019 Pazar 09:48
  • Dünyayı mavi kahverengi gözlerle görüyorlar27 Eylül 2019 Cuma 20:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti