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Bill Gates: Tokyo Olimpiyatlarının geleceği aşılamada katedilecek ilerlemeye bağlı

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, temmuzda düzenlenmesi beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunlarının geleceğinin Kovid-19 aşı uygulamalarının ilerleyişine bağlı olduğunu belirtti.
Bill Gates: Tokyo Olimpiyatlarının geleceği aşılamada katedilecek ilerlemeye bağlı

Kyodo ajansına konuşan Gates, Kovid-19 aşılarının Tokyo Olimpiyatlarının geleceğinde önemli rol onayacağını ve bu kapsamda aşıların yaygınlaştırılması için gayret edildiğini söyledi.

Bill Gates, "Gelecek birkaç ayda katedeceğimiz ilerlemeye bakmak durumunda kalacağımızı düşünüyorum. İşler yolunda giderse, bence hala mümkün. Eğer işler yolunda gitmezse talihsizlik olur. Ancak biliyorsunuz ki aşıların onaylanması ve tüm dünyaya ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Aşıların güvenilirliğinin tartışıldığına yönelik Gates, kendisinin de aşılandığı için "rahat ve şanslı hissettiğini", aşıların faydalarını görmeleri haline çok daha fazla insanın aşıya yöneleceğini belirterek gelişmiş ülkelerde 6-8 ay sürede, gelişen ülkeler için normalden 6-8 ay daha geç aşıların yaygınlaştırılacağını belirtti.

Gates, Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile 12 Ocak’taki telefon görüşmesinde, güvenli bir yaz olimpiyatlarına ev sahipliği yapmanın dünyaya güçlü bir mesaj vereceğini söylemişti.

Gates ve eşinin yönettiği Bill & Melinda Gates Vakfının Kovid-19 aşıları ve tedavilerine yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerini 1,75 milyar dolar finanse ettiği biliniyor.

Olimpiyatlarda aşı şartı aranacağına yönelik iddialara ilişkin Kabine Baş Sekreteri Kato Katsunobu, katılımcılara aşılarının “ön koşul” olarak uygulanmayacağı tedbirleri ele aldıklarını söylemişti.

Kato, “Aşıların ön şart koşulmadığı güvenli bir turnuva düzenleyebilmek için gerekli tarama, davranış yönetimi başta olmak üzere kapsamlı tedbirler düşünüyoruz.” demişti.

Kyodo haber ajansının ay başındaki anketinde, ülke geneli düşüş trendi göstermeyen vakalar karşısında, organizasyonun geleceğine ilişkin soruya katılımcıların yüzde 35,3'ü "iptal edilmeli", yüzde 44,8'i ise "yeniden ertelenmeli" yanıtı vermişti.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunlarının 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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