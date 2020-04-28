Bill Gates'ten korkutan tahmin

Teknoloji devi Microsoft’un kurucusu Bill Gates, koronavirüs pandemisi kontrol altına alınsa bile, dünyanın bir veya iki yıldan önce normal yaşama dönemeyeceğini söyledi.

Bill Gates, pandeminin ilerlemesinin üstel aşamasına geri dönme riski olmadan çalışan bir sistem geliştirerek bu ilk aşamadan çıkılabileceğini belirtti.

Gates, ülkelerin test ve izleme sistemleri sayesinde enfeksiyon alanlarını hızlı bir şekilde tespit ederek onları izleyebileceklerini, ancak insanların enfekte olma riski ve yaşam tarzlarını aniden değiştirme konusunda duydukları endişeden dolayı normal yaşama tamamen dönemeyeceklerini kaydetti.

Le Figaro’ya konuşan Bill Gates, “Hükümet kararları bile, tedavi veya aşılamanın ölümcül sonucu artık sadece bir risk haline getirdiğini kanıtlayıncaya kadar insanları stadyumlara gitmeye zorlayamaz” dedi.

Tedavi yöntemlerinin geliştirilmesinin önemine rağmen sadece aşının normal yaşama dönüş sağlayabileceğini vurgulayan Gates, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aşılardan çok daha kolay kullanılabilecek tedavi yöntemleri üzerinde çalışmak kesinlikle gereklidir. Çünkü onları bu kadar büyük bir ölçekte test etmeye gerek yoktur. Ama dünyanın normale dönmesi için ya son derece etkili tedavilere ya da aşıya ihtiyacımız olacak. Aşı çok önemlidir. Çünkü muhtemelen ancak bu şekilde normal yaşama dönebileceğiz.”