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Bin 486 ton atık cam toplandı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye tarafından ilçenin dört bir yanına konumlandırılan 125 adet atık cam toplama kumbarasıyla bir yılda “bin 486 ton” atık camın toplandığını ve geri dönüşüme kazandırıldığını belirtti.
Bin 486 ton atık cam toplandı

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki cam atıkların geri dönüşüme kazandırılması için cadde ve sokaklara konumlandırılan 425 adet kâğıt, metal ve plastik atık toplama noktası ile 125 adet atık cam şişe toplama kumbarası geri dönüşümün merkezi oldu. Bu kapsamda belediye ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla ilçede bir yılda bin 486 ton atık cam toplandı.

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“ÇÖP MİKTARINI AZALTIYOR DÖNÜŞÜME KATKI SUNUYORUZ”
İlçede faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara verilen 12 bin 500 adet atık toplama kutularıyla da geri dönüşüm çalışmalarının kesintisiz devam ettiğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Doğamızı koruyarak gelecek nesillerimize en güzel şekilde devretmemiz gerekiyor. Atıkları kaynağında ayrıştırma noktasında gerek belediyemizde gerekse düzenlediğimiz kampanyalarla hanelerimizde önemli çalışmalar yürütüyoruz. Hem çöp miktarını azaltıyor hem de geri dönüşüme katkı sunuyoruz. Keçiören’in çeşitli noktalarına konumlandırdığımız mobil atık getirme merkezlerimiz sayesinde vatandaşlarımızı, atık pil ve elektronik atık toplama yarışmalarımızla da öğrencilerimizi geri dönüşüm çalışmalarımıza dâhil ediyoruz.” ifadelerini kullandı. 

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