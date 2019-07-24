  • BIST 102.267
  • Altın 262,612
  • Dolar 5,7214
  • Euro 6,3749
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 27 °C
SON DAKİKAAvrupa Yatırım Bankası'ndan Türkiye'ye yaptırım
»

Bin 500 yıllık zeytin ağacı meyve verdi

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Demokrasi Meydanı'na taşınan asırlık zeytin ağacı meyve vermeye başladı.
Bin 500 yıllık zeytin ağacı meyve verdi

Mersin'in Mezitli ilçesindeki Demokrasi Meydanı'ndaki yeni yerine taşınan bin 500 yıllık zeytin ağacı meyve verdi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nun 2017 yılında "Anıt Ağaç" olarak tescillediği ağaç, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Etrafı çitle korunan 6 metre 48 santimetre çapındaki ağaç, meyve vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, hem zeytin ağaçlarının korunmasına dikkati çekmek hem de ilçeye estetik görünümü sağlamak amacıyla asırlık ağacın geçmiş yıllarda yerinin değiştirilerek meydanda toprakla buluşturulduğunu hatırlattı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından özenle bakılan ağacın yeniden yaşama döndüğünü kaydeden Tarhan, şöyle devam etti:

"Bin 500 yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülen zeytin ağacımız, Mezitli’nin en yaşlı zeytin ağacı olma özelliğine sahip. Üzerinde zeytinleri de görmüş olmamız bizim için de büyük mutluluk kaynağı. Önümüzdeki günlerde ağacımızın yanı başına ikinci Sanat Durağı'mızı da oluşturacağız. O zaman daha çok insan bu bölgeye gelecek."

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bin 500 yıllık zeytin ağacı meyve verdi24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:48
  • Marmara Denizi için büyük tehlike24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:43
  • Sakin Sabahlar Ülkesi neresidir? HADİ ipucu 12.30 sorusu 24 Temmuz24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:54
  • Tek FaceApp Mı?24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:05
  • Türk Milletine Alperenlik Görevini Hatırlatmak24 Temmuz 2019 Çarşamba 00:04
  • Emir bebek 'zamana karşı' yarışı kazandı23 Temmuz 2019 Salı 21:30
  • Çalıştıkları hastanede hastaların moral kaynağı oldular23 Temmuz 2019 Salı 21:15
  • Yürümeye 15 yıl sonra başladı, usta öğretici oldu23 Temmuz 2019 Salı 21:00
  • Felçli kedi, Hülya öğretmen sayesinde hayata tutundu23 Temmuz 2019 Salı 20:30
  • Ayı yavrusu 'Aykız' doğaya salındı23 Temmuz 2019 Salı 20:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti