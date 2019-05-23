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Bin 700 JÖH ve komando ile dev operasyon

Giresun'un Güce ilçesi kırsalında Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando timlerinin yürüttüğü eş zamanlı operasyonlarda, İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden arananlar' listesinde gri kategorideki 'yer alan Aras' kod adlı PKK'lı terörist Aras Aslan yakalandı.
Bin 700 JÖH ve komando ile dev operasyon

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'na bağlı JÖH ve komando timleri tarafından Giresun, Ordu, Trabzon, Gümüşhane ve Tokat kırsalında sürdürülen eş zamanlı operasyonlarda geçen hafta Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında 'Kawa' kod adlı Behruz Dudkanlu adlı PKK'lı terörist teslim oldu. Behruz Dudkanlu'nun yer gösterme ve ifadeleri doğrultusunda bölgede operasyonlar genişletildi. Bin 700 JÖH ve komando timinin katılımı ile Karadeniz'de tüm giriş çıkışlarda güvenlik tedbirlerini sıklaştırarak çember daraltıldı.

Operasyonlarda, PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Grubu'ndan olan 'Aras' kod adlı Aras Aslan, Giresun'un Güce kırsalında yakalandı. Tunceli'ye kaçmaya çalıştığı belirlenen PKK'lı teröristin, etrafı kuşatılınca teslim olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı'nın 'Terörden arananlar' listesinde gri kategorideki 'yer alan Aras' kod adlı PKK'lı terörist Aras Aslan'ın bölgede çok sayıda silahlı eyleme karıştığı belirtildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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