  • BIST 1.436
  • Altın 485,464
  • Dolar 8,2772
  • Euro 10,0054
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 18 °C
»

'Bin aydan daha hayırlı' Kadir Gecesi yarın idrak edilecek

Ramazanın 27. gecesine denk gelen ve Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi yarın idrak edilecek.
'Bin aydan daha hayırlı' Kadir Gecesi yarın idrak edilecek

İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gece şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlerin kısıtlanması nedeniyle Kadir Gecesi, evlerde ibadet ve duayla idrak edilecek.

Kadir Gecesi dolayısıyla Ankara'daki Kocatepe Camisi'nde yatsı namazından sonra düzenlenecek Kur'an'ı Kerim ve mevlit programı TRT 1 ve Diyanet TV, İstanbul'daki Eyüp Sultan Camisi'nde 21.00-22.30 saatlerinde yapılacak program ise Kanal 7 ekranlarından canlı yayımlanacak.

"Müslümanlar bu gece, bir kez daha Kur'an'ın önemini düşünüp kavramalı"
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ejder Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'nin İslam ve Müslümanlar için çok önemli olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin "Bin aydan daha hayırlı" şeklinde tanımlandığını anımsatan Okumuş, şöyle devam etti:

"Kadir Gecesi'nde melekler ve Cebrail'in Allah'ın izniyle her iş için inecekleri ve tan yerinin ağarmasına kadar o gecenin esenlik, barış ve selamet içinde kalacağı belirtilir. Demek ki bu gece oldukça önemlidir. Kadir Gecesi'nin önemi, Kur'an-ı Kerim'in ramazanda, o gecede nazil olmaya başlamasıyla ilgilidir. Kadir Gecesi'nin önemi, insanlığın ve bahusus Müslümanların insanlık için hidayet kitabı olan Kur'an ile tanışmaları ve muhatap olmaya başlamalarından gelmektedir."

Kadir Gecesi'nin Müslümanlar için büyük fırsat olduğunu belirten Okumuş, "Bu gece, Allah'a yakarmak, kendini muhasebeye çekmek, Kur'an ile yeniden tanışmak ve muhatap olmak suretiyle değerlendirilmelidir. Müslümanlar bu gece, bir kez daha Kur'an'ın önemini düşünüp kavramalı ve onu okuyup anlamaya çalışmanın kurtuluşu için gerekli olduğunu idrak etmelidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk hava sahasından yılın ilk 4 ayında 27 saniyede bir uçak geçti07 Mayıs 2021 Cuma 11:15
  • 'Bin aydan daha hayırlı' Kadir Gecesi yarın idrak edilecek07 Mayıs 2021 Cuma 11:14
  • Adana’da firarilere operasyonda 22 kişi yakalandı07 Mayıs 2021 Cuma 11:02
  • Pınar'ın katili, ifadesinde olay öncesi tüfeği bulduğunu öne sürdü07 Mayıs 2021 Cuma 11:01
  • Dolandırıcıların oltalama yöntemiyle 'sosyal yardım' tuzağı07 Mayıs 2021 Cuma 10:44
  • Gürbulak'ta ele geçirilen 12 maymun, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde07 Mayıs 2021 Cuma 10:43
  • Nesli tehlike altındaki mor vatoz, oltaya takıldı07 Mayıs 2021 Cuma 10:42
  • 44 yıl sonra şehit sayıldı07 Mayıs 2021 Cuma 10:41
  • İstanbul merkezli 9 ilde lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu 07 Mayıs 2021 Cuma 10:40
  • İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı07 Mayıs 2021 Cuma 10:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti