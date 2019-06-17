  • BIST 90.581
  • Altın 253,688
  • Dolar 5,8946
  • Euro 6,6052
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 20 °C
SON DAKİKAMart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı
»

Bin polis ile dev operasyon: Onlarca gözaltı var

Bursa'da bin polisin katılımıyla sabah saatlerinde önceden tespit edilen adreslere 'Çekirge' ismi verilen uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 52 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.
Bin polis ile dev operasyon: Onlarca gözaltı var

Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentte en kapsamlı olan ve 'Çekirge' ismi verilen operasyon için  sabahın ilk ışıklarıyla birlikte harekete geçti. İl genelinde yaklaşık 75 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen ve uyuşturucu suçlarından arananlara yönelik operasyonda bin polis görev aldı. Eğitimli narkotik madde arama köpeklerin de kullanıldığı operasyonda, önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi. Özel Harekat polisinin de destek verdiği operasyonda ekipler, şüphelilerin evlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi. Operasyon sırasında drone ile de havadan denetim yapıldı. Dronelerin gökyüzünden takip ettiği operasyonda narkotik köpekleri ile evlerde yapılan aramalarda, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon süresince Özel Harekat ekipleri, çevik kuvvet ekipleri geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

BEBEK BEŞİĞİNE UYUŞTURUCU SAKLADI 'PİŞMAN DEĞİLİM' DEDİ

Düzenlenen şafak operasyonunda Z.T. isimli kadına ait evde bulunan bebek beşiğinde yapılan arama sonucunda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan Z.T., bir gazetecinin "Neden uyuşturucu sattınız, pişman mısınız?" sorusuna, "Sen çektiğin için uyuşturucu sattım, ben uyuşturucu satmadım ki pişman olayım" yanıtını verdi.

Gözaltına alınan 52 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TÜRGEV'den İmamoğlu'na sert tepki17 Haziran 2019 Pazartesi 09:55
  • Bodrum'da göçmenleri taşıyan tekne battı: 31 kişi vardı17 Haziran 2019 Pazartesi 09:53
  • Ortak yayın sonrası Binali Yıldırım'dan olay tweet: Geceye damda vurdu17 Haziran 2019 Pazartesi 09:45
  • Ataşehir'de can pazarı: Son anda kurtarıldı17 Haziran 2019 Pazartesi 09:39
  • Komandolar anında karşılık verdi: Ağır silahlar ile...17 Haziran 2019 Pazartesi 09:28
  • Çanakkale'de korkutan deprem: 3.8 ile sallandı17 Haziran 2019 Pazartesi 09:25
  • Yıldırım ve İmamoğlu ortak yayında soruları cevapladı17 Haziran 2019 Pazartesi 09:17
  • Türkiye ve dünya gündemi 17 Haziran 201917 Haziran 2019 Pazartesi 09:16
  • 'Sultangazi Haseki Hastanesi'nde karantina' iddiası17 Haziran 2019 Pazartesi 01:00
  • Uğur Dündar'dan canlı yayın yorumu16 Haziran 2019 Pazar 23:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti