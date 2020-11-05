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Bina Deprem Yönetmeliği 'Deprem Tehlike Haritası' ile güncellenecek

e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan "Türkiye Deprem Tehlike Haritaları" uygulamasıyla ülkenin deprem tehlikesi ve kullanıcıların istediği konumdaki yer hareketleri, beklenebilecek en büyük değerleriyle veriliyor.
Bina Deprem Yönetmeliği 'Deprem Tehlike Haritası' ile güncellenecek

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan "Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması"nın önemine dikkati çekti. 

Uygulamanın, 18 Mart 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan "Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı" kapsamındaki parametre değerleri esas alınarak hazırlanan "Türkiye Deprem Tehlike Haritaları"nın görüntülenmesini ve sorgulanmasını sağladığını belirten Koç, bu hizmetin e-Devlet Kapısı üzerinden 2018'den itibaren sunulmaya başlandığını söyledi.

Koç, "Hizmet, ülkemizin deprem tehlikesini, kullanıcıların istediği konumdaki yer hareketini, beklenebilecek en büyük değerleriyle veriyor. Bu hizmet, özellikle yapı tasarlayacak mühendislere projelendirmede gerekli parametreleri sağlamak ve farkındalığı artırmak amacıyla sunuluyor." dedi.

Bu kapsamda, Türkiye'de meydana gelerek can kaybına ve hasara yol açan depremler izlenip, harita sonuçlarıyla karşılaştırıldığını ifade eden Koç, "Deprem Tehlike Haritası kapsamında, Bina Deprem Yönetmeliği'nde güncelleme çalışmaları başlatıldı." diye konuştu.

"Haritanın doğruluğu ve güvenilirliği teyit ediliyor"
Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nın, DASK tarafından da sigorta kapsamında resmi olarak kullanıldığı bilgisini veren Koç, "Şu ana kadar haritada verilen değerlerin dışına çıkılmamış olup, hizmete sunulan haritanın doğruluğu ve güvenilirliği teyit edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Koç, e-Devlet Kapısı üzerinden söz konusu hizmet kapsamında 6,6 büyüklüğündeki İzmir Depremi öncesinde ekim ayı boyunca günlük ortalama 600 civarı sorgunun yapıldığını belirterek, "Depremin olduğu cuma günü 9 bin 796, cumartesi 9 bin 887, pazar 10 bin 293 ve pazartesi günü 25 bin 466 sorgu yapıldı." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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