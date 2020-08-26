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Binada KORONA var dikkat!

Pursaklar İlçe Sağlık Müdürlüğü, pozitif vakaların görüldüğü apartmanların girişlerine bilgilendirici yazılar asarak, vatandaşları uyarıyor.
Binada KORONA var dikkat!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsle mücadele için ülkemizde sıkı tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Pursaklar’da pozitif vakaların görüldüğü ve evinde karantinada olan vatandaşların yaşadığı apartmanlara uyarı ve bilgilendirme yazıları asılmaya başlandı. Pursaklar İlçe Sağlık Müdürlüğü imzalı yazılarda pozitif vakaların olduğu binalarda yaşayan vatandaşların çok dikkatli olmaları, hastaların da izolasyon kurallarına uymaları istendi.  

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BİNA SAKİNLERİ UYARILDI
Koronavirüs tespit edilen binaların girişlerine asılan yazıda, “Sayın apartman sakinleri. Bu apartmanda koronavirüs pozitif olan hane/haneler mevcuttur. Apartman sakinlerinin dikkatli olması, temastan kaçınması, asansörleri tekli kullanmaları, komşu ziyaretlerinden kaçınmaları, el yıkama ve hijyen kurallarına özen göstermeleri gerekmektedir. Vaka ve temaslılarının evde izolasyon kurallarına uymaları ve evden çıkmamaları gerekmektedir. Kurallara uymayanlara gerekli idari ve cezai işlem yapılacağı önemle duyurulur” ifadeleri kullanıldı. 

SÜREKLİ DEZENFEKTE EDİLİYOR 
Pursaklar Belediyesi ise koronavirüs vakaların olduğu apartmanları sıkça ilaçlıyor.  Belediye ekipleri, özel solüsyonla binalarda dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor. Maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konularında vatandaşlar sıkça uyarılıyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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